Brave and beautiful, anticipazioni: Tahsin nei guai? Cahide in ospedale

Tahsin ha raccontato la storia della famiglia Korludag a Cesur che ha fatto una gran fatica a trattenersi in quanto si parlava del padre. Il protagonista deve stare attento e non farsi prendere dagli impulsi altrimenti tutti scopriranno chi è. Il suo obiettivo resta quello di distruggere Tahsin e per questo cercherà di avvicinarsi alla figlia Suhan, la cosa più preziosa che ha il Korludag. Che cosa succederà ora? Lo scopriamo con le anticipazioni per la nuova puntata di Brave and beautiful che andrà in onda lunedì 12 luglio 2021. Tahsin questa vota potrebbe finire veramente nei guai perché qualcuno vuole raccontare tutta la verità su quello che ha fatto…

Brave and beautiful, anticipazioni: la trama della puntata di lunedì 12 luglio 2021

Tahsin e Mihriban non saranno in buoni rapporti, anzi tra di loro si respirerà sempre più tensione. Mentre Adalet e Tahsin saranno a casa a riposare perché sarà piena notte, Mihriban andrà proprio di fronte alla casa di Adalet minacciando di essere assolutamente pronto a dire tutta la verità riguardo al Korludag. Mihriban potrebbe quindi raccontare quali crimini ha commesso l’uomo mettendolo seriamente nei guai.

Intanto Suhan sarà sempre più confusa su Cesur e non riuscirà a fidarsi completamente di lui. Per questo deciderà di seguire il misterioso uomo eroe per capire se nasconde qualcosa. Dramma invece per Cahide che scivolerà mentre si troverà in bagno. La donna dovrà essere accompagnata in ospedale e avrà una enorme paura che, in questa occasione, tutta la famiglia possa quindi scoprire che lei non aspetta nessun figlio. Ovviamente lei farà tutto ciò che è necessario per tenere nascosta questa amara verità ai Korludag.

Che cosa accadrà arrivati a questo punto? Verrà fuori tutta la verità su Tahsin e i suoi cimini? Cahide verrà scoperta dopo essere stata portata in ospedale? E che cosa succederà ancora tra Cesur e Suhan? Tutto questo e molto altro lo scopriremo guardando l’episodio di Brave and beautiful di lunedì 12 luglio 2021. L’appuntamento è come di consueto alle 14.45 circa su Canale 5.