Brave and beautiful, anticipazioni: Bulent verrà scoperto?

Suhan ha rifiutato le nozze con il suo fidanzato Bulent e Cesur ha assistito alla scena umiliando l’uomo. Dopo quanto accaduto, Bulent ha bevuto qualche bicchiere di troppo per poi recarsi presso la proprietà di Cesur e appiccare un incendio senza sapere che in casa era presente pure Tahsin. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Brave and beautiful per la puntata di domani giovedì 8 luglio 2021. Tahsin era andato a parlare con Cesur e i due si ritroveranno ad affrontare l’incendio insieme. Toccherà proprio al misterioso ed affascinante Cesur salvare la vita al Korludag…

Brave and beautiful, anticipazioni: la trama della puntata di domani giovedì 8 luglio 2021

Cesur riuscirà a salvarsi e a salvare la vita anche a Tahsin. Dopo l’incendio, l’uomo si ritroverà a casa dei Korludag dove ci sono tutti i famigliari dell’uomo, riconoscenti per aver salvato Tahsin. In casa sarà presente pure Bulent, il colpevole del drammatico accaduto. Il fidanzato di Suhan si è anche procurato una bruciatura alla mano ma cercherà in ogni modo di nascondere l’ustione per non far capire che è stato lui. Cahide però se ne accorgerà e metterà Bulent alle strette tanto che l’uomo si sentirà costretto a raccontarle che cosa ha fatto a casa di Cesur. Ovviamente Bulent vorrà evitare che la verità venga rivelata a tutti e così dirà a Cahide che è pronto ad offrirle tutto il suo patrimonio purché lei stia zitta sulla vicenda.

Intanto Suhan vuole curare al meglio Cesur. Dopo aver salvato la vita a lei, l’ha salvata pure a suo padre. L’uomo troverà un quadro con uno stemma della sua famiglia proprio nella stanza dei Korludag. Nel mentre Tahsin penserà che il responsabile dell’incendio è stato Kemal ma non è lui il colpevole. Il Korludag allora vorrà l’intervento della polizia per trovare il colpevole interrogando l’intera città. Cesur e Suhan saranno sempre più vicini.

Che cosa succederà a questo punto? Bulent verrà scoperto e punito a dovere? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Brave and beautiful di domani giovedì 8 luglio 2021 nel pomeriggio di Canale 5.