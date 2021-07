Brave and beautiful, anticipazioni: il dottore ritrovato morto

Suhan ha seguito Cesur per scoprire se nasconde qualcosa ma l’unica cosa che ha capito è che non ha un figlio come sospettava. Tra i due c’è un certo feeling ma ad interrompere una vicinanza particolare è stato proprio Cesur. Nel mentre il dottore di Cahide ha deciso di non dire la verità riguardo alla gravidanza. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della nuova puntata di domani di Brave and beautiful, mercoledì 14 luglio 2021. Hulya andrà in ospedale dove è ancora ricoverata Cahide perché dovrà mettersi d’accordo ma soprattutto per trovare un modo per dimostrare che la donna è veramente incinta…

Brave and beautiful, anticipazioni: la trama della puntata di domani mercoledì 14 luglio 2021

La famiglia Korludag vuole sentire il battito del bambino di Cahide. Per questo Hulya e il dottore Nedim registreranno una ecografia per far credere che si tratti proprio del piccolo della donna, peccato che l’ecografia verrà fatta invece ad Hulya. Il giorno dopo nessuno riuscirà a trovare più Nedim in quanto il dottore sembrerà sparito. Alla fine l’uomo verrà ritrovato senza vita, morto e nudo nel bosco. L’ultima persona ad averlo visto vivo è stata Hulya che si è fatta accompagnare da lui dopo essere stata in ospedale.

Dopo quanto accaduto, Adalet Korludag deciderà di fare una denuncia a Mihriban che dovrà dunque recarsi in questura per un interrogatorio. Sarà Suhan a riuscire a convincere suo padre a ritirare la stessa denuncia. E Cesur? Banu dirà all’uomo di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti. Lui però al momento non ha voglia di amore, è troppo concentrato nell’andare avanti con il suo piano di vendetta in cui proprio la donna dovrà essere la sua alleata perfetta.

Che cosa succederà arrivati fino a questo punto? Che cosa è successo al dottore di Cahide, è stato ucciso da qualcuno che c’entra in tutta questa storia? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di domani di Brave and beautiful che andrà in onda mercoledì 14 luglio 2021, durante il pomeriggio di Canale 5.