Esterno notte su Rai 1 serie evento in 3 puntate: le anticipazioni

Scritta e diretta da Marco Bellocchio, Esterno Notte racconta il sequestro di Aldo Moro dal punto di vista dei protagonisti principali della vicenda. 1978. Esterno notte sarà una delle serie evento in onda nel 2022 in prima serata su Rai 1. Ancora una volta la Rai torna a raccontare una pagina della storia importantissima. Si torna appunto indietro nel tempo, per capire che cosa successe negli anni in cui l’Italia era dilaniata da una guerra civile. Da una parte le Brigate Rosse, la principale delle organizzazioni armate di estrema sinistra, e dall’altra lo Stato. Violenza di piazza, rapimenti, gambizzazioni, scontri a fuoco, attentati.

Esterno notte nel 2022 su Rai 1: ecco le prime anticipazioni



Sta per insediarsi, per la prima volta in un paese occidentale, un governo sostenuto dal Partito Comunista (PCI), in un’epocale alleanza con lo storico baluardo conservatore della Nazione, la Democrazia Cristiana (DC). Aldo Moro, il Presidente della DC, è il principale fautore di questo accordo, che segna un passo decisivo nel reciproco riconoscimento tra i due partiti più importanti d’Italia. Proprio nel giorno dell’insediamento del governo che con la sua abilità politica è riuscito a costruire, il 16 marzo 1978, sulla strada che lo porta in Parlamento, Aldo Moro viene

rapito in un agguato che ne annienta l’intera scorta.

È un attacco diretto al cuore dello Stato. La sua prigionia durerà cinquantacinque giorni, scanditi dalle lettere di Moro e dai comunicati dei brigatisti: cinquantacinque giorni di speranza, paura, trattative, fallimenti, buone intenzioni e cattive azioni. Cinquantacinque giorni al termine dei quali il suo cadavere verrà abbandonato in un’automobile nel pieno centro di Roma, esattamente a metà strada tra la sede della DC e quella del PCI.

Esterno notte in tre puntate nel 2022 su Rai 1

Scritto da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino

CAST-Con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, Daniela Marra, Gabriel Montesi,

Fausto Russo Alessi

Regia di Marco Bellocchio

Prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, con Simone Gattoni per Kavac Film, in coproduzione con Arte France, in collaborazione con Rai Fiction

Distributore internazionale: Fremantle

Evento in 3 serate – Drama