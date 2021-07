Grand Hotel anticipazioni: Julio cerca Cecilia, Ayala indaga sulla morte di Don Carlos

Sarà la domenica, a meno che non ci siano cambiamenti dell’ultima ora, il giorno di messa in onda della seconda stagione di Grand Hotel. Dopo oltre dieci giorni di pausa, la serie spagnola torna in onda questa sera con una nuova puntata. E domenica prossima vedremo il quarto e il quinto episodio della seconda stagione. Non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni di Grand Hotel 2. Che cosa succederà nel nuovo appuntamento con la serie spagnola scelta da Cabale 5 per l’estate del suo pubblico? Julio e Alicia hanno capito che ci sono diversi segreti nel passato della famiglia Alarcon e che tutto parte dalla morte di Don Carlos. Che cosa gli è successo e come è morto davvero? Occorre riesumare il suo cadavere per mandare via ogni dubbio. Ma Teresa lo permetterà?

Non ci resta che scoprire con le anticipazioni tutto quello che succederà nella puntata di Grand Hotel 2 in onda il 25 luglio 2021. Un nuovo appuntamento assolutamente da non perdere!

Grand Hotel 2 anticipazioni: la trama del quarto episodio dal titolo Ritorno al passato

Julio e Alicia si stanno avvicinando sempre di più a sapere cosa è successo con la morte di Don Carlos, anche se per confermare ciò che è realmente accaduto, Ayala propone ad Alicia di portare alla luce il corpo del Patriarca dell’Alarcon, cosa che Doña Teresa cercherà di impedire tutti i mezzi . E’ chiaro che la madre di Alicia sa bene quello che è successo al suo defunto marito e che non può permettersi che ci siano delle ricerche e delle nuove indagini.

Alfredo, da parte sua, sta ancora cercando di assimilare la sua nuova e disastrosa situazione. È un marchese in rovina, qualcosa che Sofía crede sia meglio mantenere un segreto poiché, in possesso del titolo, è possibile che Doña Teresa nominerà Alfredo a capo dell’Hotel.

Quanto a Javier, l’arrivo al Grand Hotel di una bellissima cliente, Adriana (SILVIA MARSÓ), disturba molto il piccolo Alarcón che si innamora ancora una volta della donna meno adatta. Il suo cuore si sa, è un po’ debole e facile all’innamoramento…

Grand Hotel 2 anticipazioni: la trama del quinto episodio dal titolo Cecilia

Javier e Adriana continuano la loro storia d’amore, ignari del duro contrattempo che sta arrivando: Eusebio, il marito di Adriana, scopre l’infedeltà e giura vendetta. Il giovane Alarcón pagherà le conseguenze delle sue azioni.

Ayala ha arrestato Julio con l’accusa di omicidio. Un omicidio che sostiene di non aver commesso. Il cameriere si difende dalle accuse accusando Cecilia, una giovane donna con cui ha avuto una relazione a lungo termine, che lo ha usato per prendersi la colpa. Trovarla diventa una priorità per il giovane… l’unica possibilità che gli rimane per dimostrare la sua innocenza ad Ayala…

Nel frattempo, il detective continua con le sue indagini sul caso di Don Carlos Alarcón e decide di analizzare il corpo del defunto recentemente riesumato. Non sa che i risultati di quell’analisi cambieranno per sempre il corso delle indagini…

Alfredo, dal canto suo, ha venduto tutti i beni di famiglia. Senza nulla a cui aggrapparsi, il marchese non può che schierarsi con gli Alarcón: la gestione dell’albergo deve essere sua. Ma Teresa gli impone una condizione: la direzione dell’hotel, in cambio del pagamento dei debiti che l’azienda di famiglia porta con sé. Ma… come fare visto che ha perso tutto?

Appuntamento quindi al 25 luglio per scoprire quello che succederà in questa nuova puntata di Grand Hotel in prima visione su Canale 5.