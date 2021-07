Grand Hotel anticipazioni: Alicia cerca ancora la verità sulla morte di suo padre

Una nuova puntata di Grand Hotel ci aspetta domenica prossima su Canale 5. Siamo giunti alla seconda stagione, precisamente domenica 1 agosto 2021 vedremo su Canale 5 il sesto e il settimo episodio di Grand Hotel 2. Siamo ormai al giro di boa, si avvicina infatti il gran finale. Scopriremo la verità sulla morte del padre di Alicia? Lei e Julio scopriranno chi è davvero Andres e per quale motivo Cristina è stata uccisa? Nel primo episodio dal titolo L’anniversario vedremo tra le altre cose, anche l’arrivo di una giovane scrittrice. Si tratta di Agatha (Carolina Lapausa), una giovane scrittrice di romanzi gialli, che soggiornerà al Gran Hotel con Lady (Asunción Balaguer). La ragazza cercherà ispirazione per il suo prossimo romanzo…E bisogna dire che in quell’albergo le cose da scoprire sono tante…Ma torniamo adesso alle anticipazioni, con la trama della puntata di Grand Hotel in onda il primo agosto 2021.

Grand Hotel 2 anticipazioni: la trama del primo agosto 2021

Vi ricordiamo che la nuova puntata di Grand Hotel andrà in onda domenica sera! E adesso passiamo alle anticipazioni dell’episodio 6 e dell’episodio 7 di Grand Hotel 2.

Grand Hotel 2 anticipazioni: la trama del sesto episodio dal titolo l’anniversario

Alfredo sembra aver raggiunto il suo scopo, essere il direttore del Gran Hotel. Ma la sua gioia è di breve durata. Nel momento in cui fa il suo primo discorso da direttore, la stampa pubblica la notizie della caduta miseria della sua famiglia. Doña Teresa non gli renderà le cose facili…

La famiglia Alarcón celebra l’anniversario della morte di Don Carlos. Alla celebrazione partecipano amici e parenti, tra cui Gonzalo, nipote di Dona Teresa. Prima dell’incredulità di Alicia, Gonzalo diventa il principale sospettato della morte di Don Carlos. Javier torna a recitare in un altro sconvolgimento che colpisce l’intera famiglia. Dopo che Eusebio gli ha sparato andando vicino alla morte, Javier è riuscito a sopravvivere e rimane a letto ferito seriamente.

Belén sta ancora cercando un modo per uscire dall’hotel con suo figlio e quindi non doverlo mai più nascondere, ma per questo ha bisogno di soldi. Disperata, decide di prendere la via facile: chiedere a Diego del denaro in cambio del silenzio.

Grand Hotel 2 anticipazioni: la trama del settimo episodio dal titolo Il battesimo

È difficile per Alicia credere che Gonzalo sia l’assassino di suo padre, ma tutto indica che lo è. Il piccolo Alarcón decide di parlare con il cugino e scopre che Gonzalo ha detto solo una parte della verità.

Diego, invece, continua a cercare l’amante della moglie, mentre non riesce a portare a termine i piani che aveva pianificato per il figlio di Belén. La fanciulla recupera il suo bambino, che purtroppo si ammala gravemente.

Javier è quello che sembra il più fortunato. La sua storia d’amore con Adriana va sempre più rafforzandosi fino all’arrivo di Elena, l’esuberante figlia di Adriana. La giovane donna è venuta a distruggere il rapporto di sua madre con Javier…Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Grand Hotel 2.