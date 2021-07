Gloria la nuova serie dell’estate su Canale 5: la trama

L’estate di Canale 5 sta per regalare altre serie tv in prima serata. E’ in onda in questi giorni il promo di Gloria, la nuova serie che Mediaset ha scelto per il prime time estivo. Ed è stata rivelata anche la data di messa in onda: Gloria sarà trasmessa da martedì 3 agosto in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. La miniserie di produzione francese è composta da 6 puntate ed è diretta da Julien Colonna. Ma di che cosa parla la nuova serie che Mediaset ha scelto per le sere d’estate del suo pubblico? Dopo Grand Hotel, spagnola e Ines dell’anima mia questa volta si pesca in Francia con una serie ambientata nei giorni nostri, non una serie in costume come le precedenti. Il pubblico apprezzerà? Girata alla fine del 2020, tra Saint-Malo e Cancale, in Bretagna, Gloria è un adattamento della serie gallese intitolata “Keeping Faith” in onda sulla BBC tra il 2017 e il 2018. In Francia gli ascolti di Gloria sono stati molto positivi e Canale 5 spera di fare altrettanto bene.

Non ci resta che scoprire le prime anticipazioni della nuova serie scelta per l’estate di Canale 5.

Gloria, la trama e il cast: le prime anticipazioni della nuova serie su Mediaset



Gloria è un avvocato e sta per tornare al lavoro dopo il congedo di maternità. La vita di Gloria è perfetta: ha un lavoro che ha sempre amato e la famiglia dei suoi sogni. Ma tutto cambia improvvisamente…Infatti un giorno come gli altri succede qualcosa che Gloria mai avrebbe immaginato. Suo marito David scompare misteriosamente nel nulla, di lui non ci sono più tracce… L’avvocatessa quindi, resta da sola con le sue figlie ma non solo, oltre alle ricerche del marito deve pensare anche al lavoro. Gloria deve sostituirlo per discutere a favore di uno spacciatore pentito, Stan. Col tempo, la donna scopre che l’azienda del marito è pieno di debiti e con pochi clienti. Tutto quello che pensava di aver costruito al fianco di David in realtà non esiste…Ed è per questo che la polizia inizia a credere che Gloria in qualche modo possa avere a che fare con la scomparsa di suo marito. Le aveva mentito, era pieno di debiti: la donna avrebbe avuto diversi motivi per ucciderlo o farlo scomparire. Ma Gloria non ha nulla a che fare con la scomparsa di David e deve necessariamente dimostrare la sua innocenza…Nel giro di pochi giorni Gloria scopre anche che David aveva ripreso a fumare e stava vedendo uno psichiatra senza che lui glielo dicesse. Trova una carta d’identità falsa tra le sue cose, a nome del suo ragazzo adolescente morto in un incidente in moto…Tante cose molto strane che messe insieme portano il pubblico di fronte a un vero e proprio giallo tutto da risolvere.

La protagonista Gloria Meyers è interpretata da Cécile Bois mentre il marito David Meyers ha il volto di Michaël Cohen. Le attrice Elsa Hyvaert e Sarah Berru interpretano le due figlie di Gloria.

E ancora nel cast: Barbara Schulz, Joey Starr, Bernard Le Coq, Nicole Calfan, Michaël Cohen, Malik Zidi, Lucie Lucas, Anne Consigny, Mathieu Madénian, Amelle Chahbi, Mariama Gueye, Clotilde Mollet e Patrick Descamps. Alla regia: Julien Colonna. Sceneggiatura, invece, di Jeanne Le Guillou e Bruno Dega. La maggior parte delle scene di questa serie sono state girate nella regione della Bretagna, nel dipartimento di Ille-et-Vilaine, più precisamente a Saint-Malo e Cancale (dove si trova la casa di Gloria) e dintorni.

Gloria numero puntate e data di inizio

La serie francese Gloria andrà in onda dal 3 agosto, al martedì sera ( anche se al momento sulla Guida Tv Mediaset risulta esserci un’altra serie, Olivia-Forte come la verità) . Gli episodi come detto in precedenza sono 6 e hanno una durata di 52 minuti. Dovrebbero quindi andare in onda due episodi a serata, in totale quindi 3 puntate.