Brave and beautiful, anticipazioni dal 2 al 6 agosto 2021: Cesur prima ferito, poi arrestato

Adalet e Tahsin si sono sposati portando non poche polemiche in famiglia. La donna infatti sta cercando di trovare un nuovo equilibrio con Suhan, la figlia di Korludag. Bulent ha scoperto tutta la verità su Cahide e Hulya ma anche la verità sulla gravidanza e l’identità del padre del bambino sembra essere ormai molto vicina. Le due potrebbero presto ritrovarsi nei guai di fronte a tutta la famiglia. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni delle nuove puntate di Brave and beautiful. I nuovi episodi andranno in onda su Canale 5 dal 2 al 6 agosto 2021. Vi diciamo già che Cesur si metterà nei guai…

Brave and beautiful, anticipazioni settimanali dal 2 al 6 agosto 2021

A questo punto non ci resta che vedere che cosa accadrà in questa nuova settimana con le trame della soap opera turca, con gli appuntamenti pomeridiani che partiranno dalle ore 14.45 circa.

Brave and beautiful, anticipazioni lunedì 2 agosto 2021

Tahsin andrà a trovare Suhan che intanto sarà ad Istanbul. Il padre spiegherà alla figlia che la storia con Adalet dura ormai da tantissimi anni. Adalet è veramente innamorata di lui e non ha scopi oltre l’amore. Suhan allora deciderà di tornare finalmente a Korludag.

Brave and beautiful, anticipazioni martedì 3 agosto 2021

Cahide organizzerà una vera e propria trappola: Cesur verrà ferito da Turan! Tahsin e gli uomini di Mithat invece lo aspetteranno direttamente a Istanbul per liberarsi di lui in maniera definitiva.

Brave and beautiful, anticipazioni mercoledì 4 agosto 2021

Suhan scoprirà chi è veramente Cesur. La Korludag rimarrà sconvolta nel sapere l’identità dell’uomo a cui tanto si è avvicinata. Suhan infatti penserà che Cesur si sia servito di lei solo per avvicinarsi a Tashin e così si sentirà usata. Intanto Turan minaccerà Bulent di dire tutta la verità.

Brave and beautiful, anticipazioni giovedì 5 agosto 2021

Suhan è sempre più delusa da suo padre e comunicherà a Tashin le sue sensazioni affermando anche che ha paura che le stia mentendo su ogni cosa. Nel mentre, Cesur, Kemal e Rifat cercheranno di indagare su Mitaht e così scopriranno che è un complice di Korludag.

Brave and beautiful, anticipazioni venerdì 5 agosto 2021

Cesur farà un particolare regalo a Suhan. Darà alla donna una poesia che il padre aveva scritto per regalarla a sua madre. All’improvviso però arriverà la polizia per arrestare l’uomo.

Che cosa accadrà ora? Cesur verrà portato in carcere o riuscirà a sfuggire alla prigionia? E a questo punto come si comporterà Suhan con lui? Tutto questo e molto altro lo scopriremo con le nuove puntate di Brave and beautiful in onda dal 2 al 6 agosto 2021 nel pomeriggio di Canale 5.