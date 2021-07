Brave and beautiful, anticipazioni dal 26 al 30 luglio 2021: Cesur compra le terre, Tahsin si sposa

Cesur ha accolto Fugen a casa e intanto è diventato socio di Tashin. I due uomini infatti decideranno di avviare una partnership insieme, un colpo che forse in tanti non si aspettavano. Una mossa che potrebbe rivelarsi importante per il piano che ha in mente Cesur contro il suo nemico. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni delle nuove puntate settimanali di Brave and beautiful che andranno in onda su Canale 5 dal 26 al 30 luglio 2021. Gli appuntamenti sono per il pomeriggio, a partire dalle ore 14.45 circa sulla rete centrale di Mediaset. Cesur farà una nuova azione clamorosa ma anche Tashin sorprenderà…

Brave and beautiful, anticipazioni settimanali dal 26 al 30 luglio 2021

A questo punto non ci resta che vedere che cosa accadrà in questa nuova settimana ai protagonisti della soap opera turca che va in onda su Canale 5.

Brave and beautiful anticipazioni Lunedì 26 luglio 2021

Fugen si perderà nel bosco e verrà poi ritrovata da Tahsin. Il Korludag riporterà la donna a casa di Cesur. Poi però al matrimonio di Sirin e Kemal, di fronte a tutti gli invitati alle nozze lo accuserà di essere un assasino.

Brave and beautiful anticipazioni Martedì 27 luglio 2021

Kohran inviterà Hulya a trasferirsi a casa dei Korludag per poter seguire al meglio la gravidanza di Cahide. Hulya accetterà ma Cahide sarà tutt’altro che felice e cercherà di evitare problemi chiedendo alla donna di fare attenzione a non sbagliare nulla o fare passi falsi.

Brave and beautiful anticipazioni Mercoledì 28 luglio 2021

Cesur deciderà di comprare le terre di tutti i proprietari che sono stati vessati da Tahsin. L’uomo allora informerà tutti i soci del suo acquisto relativo alle terre dei contadini. L’obiettivo adesso sarà quello di impiegare i terreni per produrre olio di semi di zucca.

Brave and beautiful anticipazioni Giovedì 29 luglio 2021

Tahsin deciderà di fare un importante passo in avanti e sposerà Adalet. Non tutti i membri della famiglia Korludag condivideranno questa scelta, tra cui anche Suhan. La giovane donna infatti deciderà di ubriacarsi insieme al bel Cesur.

Brave and beautiful anticipazioni Venerdì 30 luglio 2021

Dopo il matrimonio tra Adalet e Tahsin, la nuova donna di casa Korludag proverà a trovare un punto di incontro con Suhan. Bulent intanto scoprirà la verità su Cahide e Hulya: quest’ultima ha detto a Turan che il bambino è suo figlio.

Che cosa succederà arrivati fino a qui? Suhan si avvicinerà ancora di più a Cesur dopo il matrimonio del padre con Adalet? Verrà rivelata tutta la verità sulla gravidanza di Cahide? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nelle nuove puntate di Brave and beautiful che andranno in onda su Canale 5 dal 26 al 30 luglio 2021.