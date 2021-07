Brave and beautiful, anticipazioni: partnership per Cesur e Tahsin

Mentre Tahsin deciderà di dare una festa in onda del figlio maschio di Cahide in arrivo, Hulya ha accusato il presunto padre del bambino di aver ucciso il dottor Nedim. Per Suhan e Cesur invece nuovi dubbi. La stessa Korludag inizia ad avere dei sospetti sul padre. Le indagini sulla famiglia potrebbero quindi portare a nuove scoperte shock e probabilmente non solo per la donna. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le nuove anticipazioni di Brave and beautiful per la puntata che andrà in onda domani venerdì 23 luglio 2021. Sirin e Kemal hanno ormai fissato la data del matrimonio e le nozze saranno sempre più vicine…

Brave and beautiful, anticipazioni: la trama della puntata di domani venerdì 23 luglio 2021

Nel nuovo appuntamento con la soap turca, rivedremo Sirim e Kemal tra i protagonisti. La coppia ormai è prossima al matrimonio e ultimeranno gli ultimi dettagli per poi celebrare le nozze. Mentre Sirim e Kemal saranno quindi alle prese con i preparativi del grande giorno, Fugen arriverà da Cesur. L’uomo accoglierà sua madre a casa, decisione presa in particolare dopo la morte di Belkis per omicidio. Dopo l’arrivo della donna però, Cesur si ritroverà di nuovo ad avere a che fare con il signor Tahsin.

Cesur e Tahsin si vedranno e decideranno di dare vita ad una alleanza, un rapporto societario che forse in molti nemmeno si aspettavano. Il piano di Cesur per rovinare il suo nemico Korludag proseguirà e questa volta verrà messa in campo addirittura una partnership con l’uomo.

Che cosa accadrà arrivati fino a questo punto? Come lavoreranno insieme Cesur e Tahsin? E come reagirà Suhan a questa partner tra suo padre e il misterioso uomo che ha salvato sia lei che lui? Proprio ora che la Korludag iniziava ad avere dubbi su Tahsin… Per scoprire tutto questo e tanto altro non ci resterà che seguire la prossima puntata di Brave and beautiful. L’appuntamento è per domani venerdì 23 luglio 2021, durante la programmazione pomeridiana di Canale 5, dalle ore 14.45 circa.