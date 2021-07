Brave and beautiful, anticipazioni: Suhan indaga sul padre?

Tahsin sa che nella terra venduta a Cesur è stato rinvenuto dell’oro e adesso è pentito. Proprio Cesur ha messo chiarezza sul rapporto con Banu e Suhan è rimasta sconvolta. La ragazza ha provato ad accusare nuovamente Ferit ma Cesur ha trovato una nuova scusa e ha portato la madre a casa dopo l’omicidio della direttrice Belkis. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della puntata di Brave and beautiful che andrà in onda domani giovedì 22 luglio 2021. La morte della direttrice Belkis avrà delle conseguenze. Dopo la scelta che riguarda la madre, Cesur indagherà ancora sul passato…

Brave and beautiful, anticipazioni: la trama della puntata di domani giovedì 22 luglio 2021

Cesur indagherà su Adalet e sui rapporti e i legami che ha con Tahsin Korludag. Così l’uomo verrà a conoscenza del fatto che l’assassino Riza è anche il fratello della farmacista. In questo appuntamento si ritornerà sulla gravidanza di Cahide che annuncerà di aspettare un bimbo maschio. Tahsin sarà al settimo cielo e per questo vorrà dare una festa. Hulya intanto andrà a parlare proprio con Cahide per comunicarle che è riuscita a fare una soffiata alla polizia. La donna accuserà il possibile padre del bambino di essere l’assassino del dottore Nedim.

Suhan pranzerà insieme a suo fratello Korhan. La donna di casa Korludag per scoprire se lui sa qualcosa sul passato di loro padre. Ci sarà anche una cena con Cesur. Pure in questa occasione ci saranno nuove indagini sulla famiglia e sul perché suo padre è arrivato proprio a Korludag.

Che cosa succederà arrivati fino a questo punto? Suhan scoprirà qualcosa di particolare sulla sua famiglia e su suo padre Tahsin? E fino a che punto arriveranno ancora le indagini di Cesur? Tutto questo e molto altro lo scopriremo con la nuova puntata di Brave and beautiful che andrà in onda domani giovedì 22 luglio 2021, come sempre durante la programmazione pomeridiana di Canale 5, a partire dalle 14.45 circa.