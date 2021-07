Brave and beautiful, anticipazioni: i dubbi di Suhan, la Korludag fa una scoperta

Tahsin ha invitato Cesur a una cena con i famigliari per parlare di affari. Nel mentre Sirin e Kemal hanno deciso di fissare ufficialmente la data per il loro matrimonio. Sempre più particolari, invece, stanno diventando i rapporti tra Cesur e Suhan, la figlia di Tahsin Korludag. Che cosa accadrà arrivati fino a questo punto? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della puntata di Brave and beautiful che andrà in onda domani martedì 20 luglio 2021 su Canale 5. Nonostante il bacio e le tante spiegazioni che Cesur le ha già dato, Suhan continuerà a nutrire dei dubbi nei suoi confronti…

Brave and beautiful, anticipazioni: la trama della puntata di domani martedì 20 luglio 2021

C’è da dire che Suhan ha sempre avuto dubbi su Cesur. Ma da quando lui si è presentato in casa con il tubo portadisegni e anche Ferit è stato sorpreso con lo stesso tubo in contemporanea con gli strani furti di quadri, la Korludag si fa sempre più domande sul loro conto. Suhan infatti non sarà per niente convinta delle identità dei due uomini e penserà che non sono abbastanza sinceri. La donna così chiederà alla polizia di indagare sul conto di Ferit. Lei già aveva capito che l’uomo faceva il poliziotto ma grazie alle indagini delle forze dell’ordine arriverà a fare una scoperta clamorosa.

Suhan scoprirà che Ferit non solo era un poliziotto ma era stato congedato con disonore. Dunque non solo perse il lavoro all’epoca ma fu ritenuto gravemente inadempiente perdendo anche la possibilità di prendere un altro incarico militare. Ferit nascondeva dunque qualcosa di veramente fondamentale che a questo punto potrebbe far cambiare nuovamente idea a Suhan per quanto riguarda Cesur.

Che succederà adesso? Che cosa deciderà di fare Suhan dopo aver fatto questa scoperta su Ferit, l’uomo che lavora per il bel Cesur? Tutto questo e molto altro lo scopriremo solo con il prossimo episodio della nuova puntata di Brave and beautiful. L’appuntamento con la serie tv turca è per domani martedì 20 luglio 2021, dalle 14.45 circa su Canale 5.