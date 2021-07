Brave and beautiful, anticipazioni: Tahsin invita Cesur a cena

Tra segreti e verità, Bulent si farà aiutare da Cahide per riconquistare Suhan che intanto pensa sempre di più a Cesur. Dopo il bacio, anche Banu ha iniziato a prendere dei provvedimenti provando a far ingelosire Suhan. Banu le farà capire che lei e Cesur stanno dormendo insieme nell’hotel. La Korludag ormai deve fare i conti con la confusione e il suo rapporto con l’uomo si fa sempre più intrigante dopo quell’avvicinamento particolare. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Brave and beautiful per la prima puntata della prossima settimana, lunedì 19 luglio 2021. Tahsin cercherà di avvicinare Cesur e questa volta si parlerà di affari direttamente in famiglia…

Brave and beautiful, anticipazioni: la trama della puntata di lunedì 19 luglio 2021

In questo nuovo appuntamento con la serie tv turca, Tahsin cercherà di avvicinare Cesur alla sua famiglia e ai suoi affari. L’uomo infatti inviterà Cesur ad una cena per parlare di lavoro. Saranno presenti tutti i componenti della famiglia Korludag e verrà coinvolto proprio il protagonista. Intanto Sirin e Kemal decideranno di andare avanti con l’organizzazione delle nozze e fisseranno quindi la data del loro matrimonio.

Nonostante il bacio con Cesur, la bella Suhan continuerà ad avere ancora dei dubbi nei confronti dell’uomo che le ha salvato la vita. La figlia di Tahsin presto inizierà ad indagare un po’ più a fondo su conto suo ma soprattutto di Rifat. Suhan potrebbe essere quindi molto più vicina alla verità di quanto si creda perché arriverà a scoprire qualcosa di molto importante.

Che cosa succederà arrivati fino a questo punto? Che cosa dirà Tahsin Korludag a Cesur? E come proseguiranno i rapporti tra l’affascinante uomo con la barba e la figlia del suo nemico, Suhan? Tutto questo e molto altro lo scopriremo solo nella puntata di Brave and beautiful che andrà in onda lunedì 19 luglio 2021. L’appuntamento è come sempre durante la programmazione pomeridiana di Canale 5, a partire dalle ore 14.45 circa.