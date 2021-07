Brave and beautiful, anticipazioni: Bulent riconquisterà Suhan?

Cesur e Rifat sono riusciti a rubare i quadri seppur con qualche difficoltà. Ma Cesur ha anche baciato Suhan per riuscire nel suo intento ed evitare problemi. Intanto la polizia ha trovato l’ecografia di Cahide nella macchina del dottore ma l’esame corrisponde all’ecografia di Hulya. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della puntata di Brave and beautiful di domani venerdì 16 luglio 2021. In questo appuntamento potrebbero esserci rivelazioni e importanti scoperte a partire da quella che farà Cahide su Hulya e Bulent. E poi ancora segreti e confusioni all’interno dei rapporti…

Brave and beautiful, anticipazioni: la trama della puntata di domani venerdì 16 luglio 2021

Cahide farà una scoperta e capirà che l’uomo che stava frequentando Hulya è proprio Bulent. Bulent ormai sa tutta la verità su Cahide e sulla sua finta gravidanza e per questo motivo chiederà alla donna di unire le loro forze insieme per andare avanti ad accordi. Il patto sarà che lui starà zitto sulla questione del figlio in arrivo e della falsa ecografia solo e soltanto se lei lo aiuterà a riconquistare il cuore di Suhan dopo che la donna ha rifiutato le nozze.

Proprio Suhan è stata baciata da Cesur e Banu lo scoprirà. L’intento della donna adesso sarà quello di far ingelosire a tutti i costi Suhan. Per far questo farà credere alla Korludag che lei e l’uomo stanno dormendo insieme nella stessa stanza di un hotel. A questo punto la bella Suhan sarà sempre più confusa su quello che sta succedendo e, inevitabilmente, su Cesur e il loro rapporto. Quel bacio dato dall’uomo e l’idea che lui stia dormendo comunque con un’altra donna potrebbe arrivare a mettere seriamente in crisi Suhan.

Che cosa accadrà arrivati fino a qui? Bulent riuscirà veramente a riconquistare la sua Suhan grazie anche all’aiuto di Cahide? Ma lei lo rivorrà dopo quel bacio con l’affascinante Cesur? Tutto questo e molto altro lo scopriremo con le anticipazioni della puntata di Brave and beautiful che andrà in onda domani venerdì 16 luglio 2021, durante la programmazione pomeridiana di Canale 5, ore 14.45 circa.