Brave and beautiful, anticipazioni: Cesur bacerà Suhan

Mentre il dottore Nedim è stato ritrovato morto in mezzo al bosco, Cesur sembra invece essere molto intenzionato a proseguire con la sua vendetta tanto che vuole Banu come alleata e al momento la esclude quindi dalla sua vita sentimentale. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della puntata di Brave and beautiful di domani giovedì 15 luglio 2021. Cesur dopo aver visto i quadri di casa Korludag dopo l’incendio, vuole assolutamente prenderli. Per questo l’uomo dovrà inventare un piano perfetto. Nel mezzo però si ritroverà costretto a dare un bacio proprio alla bella Suhan…

Brave and beautiful, anticipazioni: la trama della puntata di domani giovedì 15 luglio 2021

Per prendere i quadri del Korludag, Cesur si farà aiutare da Rifat. L’uomo sarà interessato in particolare al quadro dei nonni della bella Suhan nella casa di Nisantasi. Il mattino seguente da quello del piano, Cesur si presenterà con Rifat all’abitazione solo quando tutti saranno andati via. I due ruberanno i quadri per piazzare delle copie falsa nella casa ma inaspettatamente Suhan farà rientro. Cesur a questo pur di riuscire a far rubare i quadri a Rifat cercherà di intrattenere la donna arrivando a baciarla. Suhan si sentirà del tutto nel caos ma il bacio le farà piacere e dunque ricambierà volentieri.

Rifat verrà comunque catturato dalle guardie dei Korludag. Cesur cercherà di aiutarlo e pur di difenderlo dirà che è il collaboratore che si occupa dei lavori in casa. Non mancheranno dubbi e domande ma a crederci sarà proprio Suhan dunque Cesur e Rifat saranno salvi dai problemi e dai Korludag. Intanto però le forze dell’ordine continueranno a fare indagini riguardo alla morte del dottore di Cahide. Nella macchina di Nedim verrà trovata l’ecografia della donna peccato però che si tratterà dell’esame di Hulya e anche il nome corrisponderà a lei. Cahide a questo punto dovrà inventare una nuova bugia e dirà che Hulya è la sua infermiera che la aiuterà con il parto del figlio e quindi voleva una copia.

Che cosa succederà a questo punto? Cesur e Rifat la passeranno veramente liscia? Suhan come si comporterà dopo il bacio e come andrà a finire il mistero del dottore? Tutto questo e molto altro lo scopriremo con la puntata di Brave and beautiful di giovedì 15 luglio 2021 su Canale 5.