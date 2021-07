Brave and beautiful, anticipazioni: Suhan segue Cesur, ha un figlio?

Mihriban ha minacciato di raccontare tutta la verità su Tahsin e sui crimini commessi dall’uomo. Si presenta infatti proprio a casa di Adalet mentre è notte e tutti dormono. Nel mentre Suhan sembra avere sempre più dubbi nei confronti di Cesur e per questo potrebbe decidere di mettere in atto un piano per capire cosa si nasconde dietro l’uomo. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della nuova puntata di domani di Brave and beautiful che andrà in onda martedì 13 luglio 2021. Ripartiamo proprio dai dubbi di Suhan sul tenebroso salvatore. La figlia di Tahsin deciderà di seguirlo per capire se nasconde qualcosa oppure no…

Brave and beautiful, anticipazioni: la trama della puntata di domani martedì 13 luglio 2021

Suhan ha deciso di seguire Cesur. L’uomo si recherà ad Istanbul e lei vuole assolutamente capire meglio cosa nasconde, intenti, rapporti e tutto il resto. La ragazza vedrà Cesur in compagnia di un bambino e penserà che si tratta proprio del figlio di Cesur. In realtà le cose stanno in maniera del tutto diversa perché il piccolo Omer è il figlio di Banu e Cesur non ha bambini. Anche Suhan si renderà conto che la sua supposizione non era veritiera.

Suhan e Cesur si incontreranno e decideranno quindi di conoscersi un po’ meglio. I due andranno quindi a cenare insieme. Durante la particolare serata, si renderanno conto che il feeling che sta nascendo è veramente particolare. Tra Suhan e Cesur c’è infatti una certa complicità che non si può non notare. Proprio se non fosse per il salvatore di Tashin e di sua figlia. Cesur rovinerà la bella atmosfera proprio mentre sembrerà accendersi la scintilla tra di loro.

Che cosa accadrà arrivati fino a questo punto? Tra Cesur e Suhan nascerà veramente qualcosa di forte che andrà ben oltre la complicità o la vendetta? Tutto questo e molto altro lo scopriremo ovviamente solo nella nuova puntata di Brave and beautiful che andrà in onda durante la programmazione pomeridiana di Canale 5. L’appuntamento è alle ore 14.45.