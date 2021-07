Brave and beautiful, anticipazioni: Cesur vicino a Suhan per distruggere Tahsin?

Dopo aver salvato la vita a Tahsin durante l’incendio, Cesur è stato portato a casa Korludag. Il capofamiglia ha intenzione di trovare il colpevole ma nel mentre tra Cesur e Suhan sembra esserci un particolare feeling. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della puntata di Brave and beautiful per domani venerdì 9 luglio 2021. Hulya dormirà insieme a Bulent ma quando si sveglierà e Cahide busserà alla porta, caccerà via l’uomo senza troppi complimenti. Avrà quindi una crisi di nervosismo proprio di fronte a Cahide che aveva tutte le intenzioni di interrompere l’accordo sulla falsa gravidanza…

Brave and beautiful, anticipazioni: la trama della puntata di domani venerdì 9 luglio 2021

Suhan andrà al laboratorio dove scoprirà che tutti i lavoratori hanno intenzione di licenziarsi. Gli impiegati vorrebbero infatti fare una azione in segno di protesta contro Tahsin. L’uomo pensa che siano stati loro ad appiccare l’incendio e accuserà i lavoratori che non c’entrano assolutamente nulla con le fiamme a casa di Cesur. Suhan riuscirà a convincere gli uomini a rimanere a lavoro.

Cesur sarà ancora a casa Korludag. Durante la cena, Tahsin si aprirà con il suo salvatore raccontando tutta la storia della sua famiglia. La verità però è diversa perché Tahsin racconterà la storia del padre di Cesur che è stato ucciso. Cesur farà un po’ di fatica a trattenersi perché vorrebbe reagire in modo totalmente diverso al racconto del suo nemico. Non potrà fare altro ma stare tranquillo altrimenti i Korludag potrebbero scoprirlo. Cesur sembrerà avere le idee molto chiare e adesso il suo obiettivo sarà quello di ‘rubare’ a Tahsin la cosa più cara che ha, ovvero il cuore di sua figlia Suhan. Solo in questo modo potrà distruggere colui che crede essere l’assassino di suo padre.

Che cosa accadrà a questo punto? Cesur deciderà di fare dei passi importanti nei confronti di Suhan per andare avanti con il suo piano di vendetta? Tutto questo e molto altro lo scopriremo durante la puntata di Brave and beautiful di venerdì 9 luglio 2021, come sempre su Canale 5.