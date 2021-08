Olivia-Forte come la verità: la nuova serie di Canale 5, la trama

Vi avevamo detto che contrariamente a quanto mostrato nei promo in onda su Mediaset in questi giorni, per la serata del martedì era previsto l’arrivo di una serie tutta nuova, Olivia-Forte come la verità e non Gloria. L’ennesimo errore, o cambio di programmazione, di Mediaset che in estate si sa, fa spesso delle variazioni impreviste. E infatti da martedì sera andrà in onda la serie Olivia-Forte come la verità con i suoi primi due episodi. Si dovrà invece attendere: al momento nella programmazione di Canale 5 non c’è spazio per Gloria ( per i più curiosi qui le anticipazioni della serie francese). Ma di che cosa parla questa nuova fiction che Canale 5 ha scelto per la prima serata di agosto?

Innanzi tutto possiamo dirvi che sono sei gli episodi che compongono la prima stagione della serie Olivia, con una durata di circa 52 minuti. Questo vuol dire che ne vedremo tre per ogni serata e quindi in totale 2 puntate. La protagonista della serie è una giovane avvocatessa, Olivia Alessandri che ha un metodo piuttosto discutibile nel suo lavoro e che scopriremo nel corso degli episodi della serie…

La serie made in Francia, è andata in onda nel 2019 in tre serate in patria e arriva quindi due anni dopo in Italia.

Olivia-Forte come la verità: la trama della nuova fiction di Canale 5

La donna ha aperto uno studio legale e Nizza e cerca di crescere sua figlia Lou da sola. Separata dal marito Alexandre Chevalier, Olivia si batte per aiutare i più deboli e deve spesso fare i conti con ciò che la sua battaglia comporta.

Le anticipazioni del primo episodio dal titolo La disperazione di una madre

Cinque anni dopo la sua spettacolare vendetta, Olivia Alessandri si è affermata come avvocato e ha creato un proprio studio per combattere i peggiori casi di ingiustizia. In una di esse difende Emma Bosco, la cui vita va in pezzi quando il marito fa un test di paternità e scopre di non essere il padre biologico del loro bambino. Emma insiste che non ha mai tradito suo marito e non capisce come il padre di suo figlio possa essere chiunque tranne lui. Quando Olivia indaga, scopre che Emma è stata vittima di stupro, in circostanze impensabili. Nel frattempo, Olivia incontra Christophe, il padre di uno degli amici di sua figlia, e chiede al tribunale di estendere la pena detentiva di un pericoloso criminale: Alexis Alban.

Le anticipazioni del secondo episodio dal titolo Il prezzo di una vita

Il giudice pronuncia il suo verdetto: Alban resterà in prigione. Mentre lascia il tribunale, Olivia riceve una telefonata da sua figlia Lou: una delle sue amiche adolescenti Lina è stata accusata di aver causato la morte di un bambino a cui stava facendo da babysitter. Durante l’interrogatorio molto duro che sopporta, Lina cerca di riordinare i suoi ricordi confusi e finisce per ammettere al comandante della polizia Spagnolo di aver dato al bambino un’overdose di medicine. Olivia non accetterà la validità di queste confessioni fatte sotto pressione. Crede che la sua cliente sia innocente. Per dimostrarlo, si tuffa in profondità nella complessa storia della famiglia del bambino e scopre che il bambino è stato avvelenato intenzionalmente.

Le anticipazioni del terzo episodio dal titolo Giochi pericolosi

Justine è un’adolescente molto problematica. Quando i suoi genitori scoprono cicatrici di ferite autoinflitte sul suo corpo, decidono di consultare Olivia, convinti che la loro figlia debba essere vittima di molestie al liceo. L’indagine dell’avvocato rivela che Justine è stata coinvolta in un morboso gioco di sfide online che porta alla sfida mortale del suicidio. Scoprire chi c’è dietro questa cyber-molestia che spinge l’adolescente a distruggersi diventa una lotta contro il tempo per Olivia. Nel frattempo, mentre il rapporto tra Christophe e Olivia inizia lentamente a crescere, un uomo misterioso inizia a inviarle spaventose dichiarazioni d’amore.

Vi ricordiamo quindi che i primi tre episodi della serie francese ci aspettano il 3 agosto 2021 su Canale 5 alle 21,30 circa. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre più che informati su quello che succederà anche nella seconda puntata della serie Olivia-Forte come la verità.