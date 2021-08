Grand Hotel 2 finale seconda stagione: la trama dell’8 agosto

Non sarà in realtà l’ultima puntata vera e propria della serie. Nonostante gli ascolti non troppo esaltati di Grand Hotel infatti, Mediaset continua alla domenica sera anche con la terza stagione. Per cui l’8 agosto 2021 vedremo l’ottavo episodio della seconda stagione, che avrebbe quindi chiuso la serie ma vedremo anche il primo episodio della terza stagione di Grand Hotel. Si prosegue per capire quali sono i grandi misteri della famiglia Alarcon, non dimenticate infatti che al momento, Alicia e gli altri non hanno ancora scoperto che Andres è il primo genito del defunto Don Carlos e che se si trovassero quindi le prove di questo, sarebbe lui a ereditare tutto…Ma andiamo a scoprire con le anticipazioni, quello che succederà prima nell’ultimo episodio di Grand Hotel 2 e poi nel primo di Grand Hotel 3.

Grand Hotel 2 il gran finale prosegue poi con la terza stagione: le anticipazioni

2×08: Julio e Alicia scoprono la stanza segreta di Don Carlos nell’Hotel. Lì trovano delle fotografie di un uomo con cui Don Carlos aveva un’amicizia e che potrebbe far luce su tutto il mistero che circonda la morte del patriarca di Alarcón. La morte del figlio di Sofia è una tragedia ma quando il marchese sta per seppellire il loro bambino, Alfredo si rende conto che qualcosa non va. Javier è deciso a cambiare vita, anche se in modo un po’ radicale, cosa che infastidisce Donna Teresa. La signora farà di tutto per far cambiare idea a suo figlio…

Grand Hotel parte la terza stagione con il primo episodio dal titolo Il ballo di Carnevale

3×01: Il Ballo di Carnevale si tiene al Gran Hotel. Clienti e addetti al servizio si divertono con giochi di maschere e costumi, ma c’è anche chi approfitterà di quella situazione per portare a termine i propri piani. È il momento che Garrido ha scelto, ora che sa che Alicia sta tradendo Diego con Julio, per ricattare la coppia: Alicia deve rubare la cassaforte di Diego e consegnare il bottino a Garrido. Un piano che sarà complicato dall’intervento di Diego, che segue ossessivamente sua moglie, e di Isabel, una fanciulla innamorata di Julio. Julio e Alicia hanno scoperto il volto dell’uomo che ha cercato di uccidere Andrés e sanno che questo misterioso personaggio conosceva Don Carlos. I due, con l’aiuto di Ayala, seguono quella pista ma finiscono per allertare l’uomo che andrà in albergo per finire il suo lavoro e distruggere gli indizi che portano a lui. Durante la festa arriva in albergo Beatriz, una baronessa, ex fidanzata di Alfredo e ancora innamorata di lui. Beatriz cerca di approfittare della crisi che sta attraversando il matrimonio del marchese con Sofía per riaverlo. Ma Sofia, con l’aiuto della madre e del fratello, non renderà le cose facili alla baronessa.