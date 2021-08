Olivia-Forte come la verità anticipazioni ultima puntata: il finale

Abbiamo conosciuto ieri la brava avvocatessa Olivia, con la prima puntata della serie francese che Mediaset ha deciso di mandare in onda nell’estate di Canale 5. Olivia-Forte come la verità, torna poi la prossima settimana con gli ultimi tre episodi della prima stagione. L’11 agosto 2021 vedremo quindi il quarto, il quinto e il sesto episodio della serie e saluteremo la bella e brava avvocatessa. Ma che cosa accadrà in questa seconda e ultima puntata della serie francese Olivia-Forte come la verità? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Olivia-Forte come la verità anticipazioni: la trama della seconda puntata 11 agosto 2021

Come vi avevamo già raccontato nelle nostre anticipazioni, saranno solo due gli appuntamenti con la serie francese visto che in ogni serata sono previsti tre episodi. Scopriamo quindi cosa vedremo nel finale.

Le anticipazioni del quarto episodio dal titolo Diritto di uccidere

Jonathan, 20 anni, è tetraplegico dall’incidente che ha ucciso la sua ragazza. Sua madre chiama Olivia perché il giovane è convinto che l’auto si sia schiantata contro di loro deliberatamente – che sia stato un omicidio. Ma l’autista, un diplomatico egiziano, gode dell’immunità diplomatica che lo protegge da qualsiasi ricorso legale. Perché si sarebbe scontrato intenzionalmente con due giovani che non conosceva? Stava davvero guidando la macchina o sta usando la sua immunità per proteggere qualcun altro? Olivia si interessa al figlio dell’uomo, Arash, e scopre che potrebbe essere proprio lui…

Le anticipazioni del quinto episodio dal titolo Ricordi dal passato

Su insistenza del fidanzato Simon, Margaux Blondel chiede a Olivia di risolvere un caso che le pesa da vent’anni: è sicura di essere stata violentata dal fratello quando aveva sedici anni. Il ricordo doloroso è riemerso in una recente seduta di ipnosi. Margaux vuole giustizia. Assume Olivia per resistere alla potente famiglia Blondel, che accusa Margaux di essere psicologicamente instabile e mette in dubbio le sue vere motivazioni. La stessa Olivia inizia ad avere dubbi sulla sua cliente, ma perché dovrebbe mentirle? Questo è il mistero che Olivia dovrà svelare…

Le anticipazioni del sesto e ultimo episodio dal titolo I rischi del mestiere

Il comandante Spagnolo, accusato di aver deliberatamente ucciso un giovane di un quartiere disagiato durante una rapina a mano armata, sta per essere processato. Chiede a Olivia di difenderlo, dopo aver perso la fiducia nel suo avvocato e averlo licenziato. Spagnolo le giura che si è trattato di legittima difesa e che la morte del giovane è stata un incidente. Olivia è d’accordo a una condizione: deve dirle la verità. Questo patto tra loro sarà davvero messo alla prova quando Olivia inizia a scoprire il pesante segreto di famiglia che Spagnolo nasconde, che potrebbe essere collegato alla morte del giovane…

Appuntamento quindi a martedì con il gran finale…