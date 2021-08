Brave and beautiful, anticipazioni dal 9 al 13 agosto 2021: Tashin provoca un incidente a Cesur

Suhan ha scoperto la vera identità di Cesur dopo che l’uomo è stato sparato e ha rischiato la vita. La Korludag pensa che lui si sia approfittato della sua vicinanza per vendicarsi di suo padre. Suhan però inizia a nutrire dei dubbi pure sul conto del padre. Cesur ha regalato alla donna una poesia che il suo papà aveva scritto per la madre ma il momento è stato interrotto dall’arrivo delle forze dell’ordine. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali delle nuove puntate di Brave and beautiful che andranno in onda da lunedì 9 a venerdì 13 agosto 2021. Ancora problemi per Cesur ma non solo per lui…

Brave and beautiful, anticipazioni settimanali dal 9 al 13 agosto 2021

Brave and beautiful, anticipazioni lunedì 9 agosto 2021

Banu oramai sarà sempre più convinta che Tahsin abbia chiesto a Turan di uccidere Cesur. Proprio Cesur invece si renderà conto del fatto che il responsabile dell’imboscata è Bulent e deciderà quindi di affrontare l’uomo.

Brave and beautiful, anticipazioni martedì 10 agosto 2021

Tahsin cercherà di convincere Cesur del fatto che suo padre si sia suicidato e che quindi lui non è responsabile della sua morte. Si farà aiutare anche dai suoi uomini. Cesur però non crede affatto alla versione di Korludag e per questo continuerà ad indagare su quanto accaduto.

Brave and beautiful, anticipazioni mercoledì 11 agosto 2021

Tahsin ordinerà a Salih di manomettere la macchina di Cesur. A bordo dell’auto però ci sarà anche Suhan ma il padre della donna non sarà a conoscenza del fatto. Cesur infatti porterà Suhan fuori città ma la macchina finirà fuori strada per poi esplodere.

Brave and beautiful, anticipazioni giovedì 12 agosto 2021

Nonostante quanto accaduto, Cesur e Suhan saranno ancora vivi e decideranno di fermarsi in un hotel vicino. L’uomo ruberà la carta d’identità a Suhan per consegnarla a Rifat. Intanto Kohran non starà affatto bene per tutto quello che sta succedendo.

Brave and beautiful, anticipazioni venerdì 13 agosto 2021

Mithat ordinerà ai suoi uomini di rapire Suhan. La ragazza verrà portata nell’officina di Rifat che nel mentre verrà arrestato.

Che cosa accadrà a questo punto? Cesur rischierà ancora la vita? E Rifat verrà liberato dopo che Suhan è stata rapita e portata nella sua officina? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nelle prossime puntate di Brave and beautiful, dal 9 al 13 agosto 2021 su Canale 5.