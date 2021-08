Grand Hotel anticipazioni 22 agosto: il ritorno di Belen

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nei prossimi episodi di Grand Hotel? Siamo giunti al quarto episodio della terza stagione. Il 22 agosto vedremo il quarto e il quinto episodio della serie spagnola scelta da Mediaset per la prima serata di Canale 5. E come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano tutto quello che sta per accadere. In paese si teme che il serial killer, l’assassino dal coltello d’oro sia tornato, dopo l’omicidio di Beatriz ma la realtà, è molto più semplice di come appare.

Grand Hotel anticipazioni 22 agosto 2021: la trama dei nuovi episodi

Non ci resta quindi che scoprire tutto quello che sta per accadere, non prima di avervi ricordato che in totale gli episodi di questa terza stagione della serie spagnola sono ben 22, quindi siamo ancora molto lontani dal finale!

Grand Hotel 3 anticipazioni: il quarto episodio dal titolo Album di famiglia

I giornali danno ampio spazio alla notizia della morte di Beatriz e come l’assassino del coltello d’oro torna ad agire a Cantaloa. Tuttavia, Benjamin, l’ex maitre , non vede di buon occhio che un altro sta usurpando la sua identità, quindi decide che forse è ora di tornare di nuovo al Grand Hotel per regolare i conti.

Ignari di tutto ciò, Alicia e Julio continuano la loro particolare indagine sulla morte di D. Carlos. Una morte che racchiude già troppi misteri e che diventerà ancora più complicata quando Angela scoprirà l’esistenza di una lettera in cui Andrés veniva riconosciuto come legittimo erede del patriarca di Alarcón.

Grand Hotel 3 anticipazioni: la trama del quinto episodio dal titolo Il gioco delle apparenze

Le scoperte di Julio e Alicia hanno messo Angela, la governante, sotto i riflettori. I segreti che lei e Don Carlos Alarcón hanno nascosto per così tanti anni possono finalmente aiutare a chiarire la verità sulla morte del padre di Alicia. Belén, invece, è tornata inaspettatamente al Gran Hotel dalle mani di Gonzalo, il nipote di D. Carlos. Trasformata in una donna di classe, Belén è arrivata per prendere qualcosa che le appartiene.

Ma senza dubbio quella che ha più da perdere è Sofia. La maggiore dei fratelli Alarcón è la principale sospettato dell’omicidio della fanciulla che è stata trovata morta nella sua stanza mentre Sofía impugnava un coltello d’oro.

Tuttavia, Alfredo non permetterà più a sua moglie di continuare di restare in carcere, e nemmeno Alicia, che, cercando di aiutare sua sorella, si sta avvicinando troppo al vero assassino del coltello d’oro e questo le potrebbe costare davvero molto caro…