Viola come il mare fiction Canale 5: trama, cast e anticipazioni

Sta per partire la nuova stagione televisiva e una delle fiction che terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 si chiama Viola come il mare. Si tratta di un prodotto nato dal romanzo Conosci l’estate? scritto da Simona Tanzini. In effetti la storia sarà basata sul libro, non modificando troppo dinamiche e personaggi. La fiction tv è prodotta da Lux Vide e andrà in onda, per l’appunto, sulla rete principale di Mediaset. Sicuramente in tanti si appassioneranno a Viola come il mare e vi anticipiamo già che la protagonista è interpretata dall’amatissima Francesca Chillemi che torna a Mediaset dopo gli esordi nella fiction Carabinieri. Oggi la Chillemi è amatissima per il suo ruolo da co-protagonista in Che Dio ci aiuti, dove interpreta Azzurra, ma è il momento di fare anche altro e chissà, magari stupire il pubblico.

Ma scopriamo subito qualcosa in più sul cast e sulla trama.

Le prime anticipazioni su Viola come il mare: la trama, la protagonista è Francesca Chillemi

La protagonista, come detto, sarà Francesca Chillemi. L’attrice passerà quindi dal suo ruolo amatissimo dal pubblico di Azzurra Leonardi in Che Dio ci aiuti (Rai 1) ad un personaggio centrale su Canale 5. La Chillemi interpreterà Viola. Viola è di Roma ma vive a Palermo. Lei è una donna particolarmente sensibile con sinestesia, ovvero un disturbo di tipo neurologico con cui è costretta a convivere da sempre. Per questo Viola percepisce diversamente quella che è la realtà ma ha un bel lavoro e il suo disturbo non le reca problemi. Fa la giornalista televisiva da un anno per un programma tv di Palermo. Improvvisamente la bella Viola si ritroverà però sulla scena di un crimine. Romina verrà trovata morta strangolata e il sospettato dell’omicidio sarà Zefir, un famoso cantautore del posto. Zefir però è anche il vicino di casa di Viola.

Viola come il mare, tutto quello che sappiamo sulla nuova fiction che presto vedremo in onda su Canale 5

La trama di Viola come il mare è sicuramente molto interessante ed avvincente. Chi ha già letto il romanzo di Simona Tanzini sicuramente può già immaginare come si svolgeranno i fatti e soprattutto come andrà a finire. Ma su questo non vogliamo fare spoiler. Per il momento si sa molto poco rispetto al cast della fiction se non che la protagonista assoluta sarà Francesca Chillemi. L’ex Miss Italia ormai è una vera certezza per il mondo della recitazione televisiva e con questo ruolo centrale potrebbe sorprendere anche chi ancora non la conosce bene. La notizia degli ultimi giorni riguarda invece l’entrata nel cast dell’amatissimo attore turco Can Yaman. E’ stato lui stesso a darne conferma sui social network prima di impegnarsi con le riprese di Sandokan per il prossimo anno. Per quanto riguarda la messa in onda, invece, non esiste ancora una data precisa. Quel che appare ormai certo è che Viola come il mare andrà in onda durante la prossima stagione ormai in arrivo.

