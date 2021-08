La casa tra le montagne da domani sera su Canale 5: trama e anticipazioni

Mediaset cambia ancora e torna sui propri passi per la programmazione del martedì sera. Infatti, come era stato annunciato in sede di palinsesti, per l’estate 2021 arriva su Canale 5 La casa tra le montagne, una serie in prima visione che debutterà domani, 17 agosto 2021, con la prima puntata. Messa in stand by, almeno per il momento, la serie Gloria, che era stata annunciata per il martedì sera della rete. Ma torniamo a La casa tra le montagne, una nuova saga familiare che potrebbe conquistare l’attenzione del pubblico di Canale 5. Di che cosa parla la serie in onda da domani sera?

“Daheim in den Bergen” (titolo originale) racconta una faida familiare, che si snoda tra segreti, intrighi e colpi di scena. Un po’ come successo per altre serie ambientate in location mozzafiato ( pensiamo a Un passo dal cielo, o per restare su Canale 5 a L’Isola di Pietro) anche per La casa tra le montagne, i panorami avranno la loro importanza e le bellezze mostrate nel corso della narrazione, di certo piaceranno al pubblico di Canale 5.

Non ci resta quindi che scoprire qualche anticipazioni su questa nuova serie. Ecco le ultime news per voi, ricordandovi che la prima puntata de La casa tra le montagne andrà in onda il 17 agosto 2021 su Canale 5. Precisamente domani sera andranno in onda il primo e il secondo episodio, continuando con la strana tradizione di Mediaset di sforare la mezzanotte anche con le serie tv.

In Germania la serie è stata trasmessa nel 2018, gli episodi sono 8 e durano circa 90 minuti ciascuno. Mediaset ne manderà, come detto in precedenza, due per serata ( arrivando quindi all’una di notte) e saranno probabilmente 4 le puntate de La casa tra le montagne in onda tra agosto e settembre su Canale 5. Più che di una serie vera e propria, La casa tra le montagne è un insieme di film tv che seguono una narrazione ben precisa, anche per questo hanno appunto una durata di 90 minuti circa.

La casa tra le montagne anticipazioni: la trama della serie

La decennale lotta tra gli allevatori Sebastian Leitner (Walter Sittler) e Lorenz Huber (Max Herbrechter), è nata per la morte accidentale di Peter, il figlio di otto anni di Sebastian, per mano di Lorenz, che non si dà pace per quanto accaduto. I due uomini sono pronti a dimenticare, ma non è lo stesso per i rispettivi figli, Florian Leitner (Matthi Faust) e Lisa Huber (Theresa Scholze, Alisa – Segui il tuo cuore), un tempo innamorati. Il loro rapporto si è incrinato per sempre, ma non solo: Lisa, che è un avvocato, torna da Monaco determinata a vincere una causa contro i Leitner. Theresa intende correggere un’ingiustizia che crede di aver subito…

La casa tra le montagne anticipazioni prima puntata: la trama del 17 agosto 2021

Iniziamo quindi con la trama del primo episodio della serie, in onda domani su Canale 5. L’avvocato Lisa Huber torna da Monaco in Allgäu per aprire il proprio studio legale. Vuole creare uno studio legale per la sua famiglia per fare ammenda per l’ingiustizia che è accaduta. Una volta ha dato il suo pascolo ai Leitner nella valle perché Sebastian Leitner vede in Lorenz Huber la causa della morte accidentale di suo figlio 20 anni fa…

Nel secondo episodio, tornata a casa, Lisa sta aiutando la sua famiglia sull’Huber-Alm. Sua sorella Marie, tra tutte le persone, trascorre una notte d’amore nel fieno con Georg Leitner. Per i due eterni attaccabrighe, questa situazione è più che inaspettata. La mattina dopo non sanno cosa significhi. Perché sorprendentemente, sono coinvolti sentimenti reali. Ma non c’è tempo per esplorarli.

L’ex moglie di Georg, Mirjam, crea un nuovo punto problematico nella disputa tra Huber e Leitner: vuole assumere Lisa come avvocato per una disputa sulla custodia della figlia Lea. Naturalmente, nessuno vuole che i membri della famiglia che erano amici si vedano di nuovo davanti a un giudice, soprattutto perché Sebastian Leitner sembra finalmente pronto per una riconciliazione con Lorenz Huber.