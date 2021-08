Grand Hotel anticipazioni 29 agosto: Andres viene riconosciuto, Javier è davvero morto?

Alicia e Julio sono in pericolo: si sono avvicinati troppo alla vera identità dell’assassino con il coltello d’oro e lui è disposto a tutto pur di impedire che il suo segreto possa venire allo scoperto. Che cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Grand Hotel che ci rivelano la trama della puntata in onda domenica 29 agosto 2021. In onda su Canale 5 la terza stagione della serie spagnola, con due nuovi episodi in prima serata da non perdere…

Ayala è convinto che il responsabile della morte di Beatriz non sia l’assassino con il coltello d’oro, ma Sofía. Tuttavia, finché Diego tiene l’arma che la coinvolge in quella morte, hanno qualcosa contro di lei in mano…E adesso scopriamo le anticipazioni, eccole per voi.

Grand Hotel 3 anticipazioni puntata 29 agosto 2021

Un’altra domenica quindi in compagnia della serie spagnola che lo ricordiamo, nella sua terza stagione si compone di ben 23 episodio, per cui ci farà compagnia anche per il mese di settembre! Ma adesso vediamo le anticipazioni per i prossimi episodi, il sesto e il settimo.

Grande Hotel 3 anticipazioni: la trama del sesto episodio dal titolo Legami di sangue

Belén, preoccupata che i suoi complici la tradiscano e che Diego tenti di distruggerla ignora che Sofia abbia davvero qualcosa a che fare con la morte di Beatriz. Per lei adesso è tempo di trovare un nuovo e inaspettato alleato.

Nel frattempo, la vita al Grand Hotel continua. Violeta (Lydia Bosch), la sorellina di Angela, viene a chiedere aiuto alla governante. Sola e indifesa, ha bisogno di un lavoro; ma la vulnerabile e fragile Violeta non è tutto ciò che sembra. Non sarà l’unica preoccupazione di Angela. Llanes ha bisogno di parlarle ma viene scoperto da Andrés, al quale finisce per confessare qualcosa che cambierà completamente la sua vita.

Grande Hotel 3 anticipazioni: la trama del settimo episodio dal titolo Il circolo del meridione

Dopo che Benjamin ha sottoposto ad Alicia un test per indagare sulla morte di suo padre, lei e Julio stanno per scoprire qualcosa che trasformerà la loro indagine in una svolta inaspettata. D’altronde Andrés è da tempo lontano dal Gran Hotel come pescivendolo per sopravvivere, ma non sa che il suo destino sta per cambiare. Doña Teresa ha cambiato idea ed è disposta a riconoscerlo come Alarcón, anche se non ad ogni costo. E mentre alcuni si uniscono alla famiglia, altri sembrano andarsene. Una terribile notizia arriva al Gran Hotel. Javier manca al fronte da due mesi ed è ora di accettare la sua scomparsa.