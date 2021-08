Grand Hotel anticipazioni 5 settembre: Javier rischia grosso, si scoprirà chi ha ucciso il padre di Alicia?

Cambiano in fretta gli equilibri al Grand Hotel dopo la decisione presa da donna Teresa. Adesso tutti sanno che Andres è il primo figlio del suo defunto marito e quindi il vero erede di tutto il patrimonio. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Grand Hotel 3 in onda il 5 settembre 2021 su Canale 5 in prima serata. Secondo quanto riporta la guida ufficiale Mediaset, domenica prossima andrà in onda su Canale 5 la seconda parte del settimo episodio della terza stagione di Grand Hotel e poi l’ottavo episodio dal titolo L’ultima notte. Non ci resta che scoprire quindi che cosa succederà in questo nuovo appuntamento con la serie spagnola.

Grand Hotel 3 anticipazioni: la trama della puntata in onda il 5 settembre 2021

Javier è stato scoperto. Le sue bugie lo portano direttamente a un tribunale militare che, vedendo la diserzione del giovane Alarcón, non esiterà a ordinarne l’immediata esecuzione. Solo Alfredo potrebbe usare la sua posizione per intercedere per il perdono di Javier, ma dopo che Doña Teresa lo ha lasciato senza le miniere e senza l’albergo, non è il momento migliore per chiedergli di fare dei favori per l’Alarcon, almeno senza offrire nulla in cambio.

Ma questo non è l’unico fronte che Doña Teresa ha aperto. Le ultime scoperte di Julio e Alicia la portano a testimoniare davanti al giudice in relazione alla morte del marito in cui sembra essere coinvolta. Tuttavia, la matriarca di Alarcón nasconde un asso nella manica e darà la sua versione di quanto accaduto. Ma qual è la verità sulla morte del padre di Alicia? A quanto pare non è arrivato ancora il momento di scoprire come sono andate davvero le cose.

Qualcosa non quadra in quella versione e questa volta è Julio che farà il necessario affinché si sappia finalmente cosa c’è dietro la misteriosa morte di Don Carlos…Per scoprire quindi come andrà a finire, dovremo ancora aspettare…