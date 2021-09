Gloria anticipazioni: che fine ha fatto David? Le ricerche continuano

E’ andata in onda ieri su Canale 5 la prima puntata di Gloria. Con un mesetto di ritardo rispetto alla tabella di marcia, alla fine la serie francese è approdata nella prima serata di Canale 5. Abbiamo quindi iniziato a conoscere Gloria, che si è ritrovata nel giro di poche ore da sola, senza suo marito, scomparso nel nulla, a dover gestire tre figli e uno studio legale che a quanto pare stava andando alla deriva a causa del marito. Gloria quindi inizia le ricerche dell’uomo e scopre cose che mai avrebbe immaginato su David. Nella prima puntata abbiamo inoltre fatto anche un tuffo nel passato, grazie a una serie di flashback, che ci hanno permesso di capire come è nata la storia tra David e Gloria, che si sono legati dopo la morte di quello che era il grande amore dell’avvocatessa…Ma scopriamo adesso le anticipazioni per la seconda puntata di Gloria in onda il 6 settembre 2021.

Nella ricerca di David, scomparso in modo misterioso, Gloria scopre nuovi e inquietanti particolari sulla vita del marito: frequentava locali di strip e faceva affari con una famiglia di gente losca che controlla tutte le attività del porto. Addirittura ha rubato trecentomila euro a queste persone, per nulla disposte a perdonarlo. Non ci resta quindi che scoprire la trama della prossima puntata. Vi ricordiamo che il terzo e il quarto episodio della serie ci aspettano il 6 settembre, si va in onda di lunedì e non di mercoledì.

Gloria anticipazioni seconda puntata: la trama del 6 settembre 2021

Il capitano della polizia Marianne è sempre più decisa a mettere alle strette Gloria, tanto che avvisa i servizi sociali per capire se si debba toglierle la custodia dei figli. Nello stagno di Quenegoat viene trovato un corpo senza vita, ma non si tratta di David. Tornando a casa insieme ai figli, Gloria scopre che qualcuno è entrato e ha messo a soqquadro l’abitazione. Marianne Volton sospetta sempre di più di Gloria e la farà pedinare. Lei nel frattempo conduce le sue ricerche con l’aiuto di Stan, scoprendo che i Brak e la dermatologa Louise Verdiez sono coinvolti nella scomparsa di suo marito. La polizia insegue l’auto di David credendolo a bordo, ma il mezzo si rivela rubato. Gloria subisce uno stressante interrogatorio da parte della Volton, che la indica come maggiore sospettata. Rientrando a casa, Gloria trova Carole Faustin, dei servizi sociali che attraverso prove inconsistenti le porta via i bambini. Per la donna questo incubo senza fine continua e adesso è davvero ko.