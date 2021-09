Gloria stasera il finale, le anticipazioni: David è vivo, Gloria lo troverà?

E’ arrivato il momento di capire come andrà a finire e quale sarà il finale di questa intricata vicenda che vede l’avvocatessa Gloria protagonista. Suo marito è davvero ancora vivo? Che fine ha fatto David? Lo scopriamo nella terza e ultima puntata della serie francese che andrà in onda proprio oggi, 7 settembre 2021. Doppio appuntamento questa settimana con la serie che vede Gloria, una madre di tre figli e moglie devota, perdere in poche ore tutto quello per cui ha lottato per anni. La sua casa viene messa a soqquadro, scopre che suo marito le ha raccontato una serie di menzogne pur di comprarla, capisce che aveva una doppia vita e non sa cosa raccontare ai suoi figli. E tutto questo la stravolge, tanto da non rendersi conto di esagerare nelle ricerche personali e anche per questo, gli assistenti sociali le portano via i bambini. Ma che cosa succederà nell’ultima puntata in onda questa sera, alla fine troverà suo marito?

Gloria anticipazioni: stasera il finale, la trama dell’ultima puntata 7 settembre 2021

Per Gloria è chiaro che sono i Brak i responsabili della scomparsa di suo marito e deve in qualche modo dimostrarlo. Ma le cose si complicano, e non poco per lei. Devastata dall’affidamento dei suoi figli, che le sono stati portati via dal servizi sociali, adesso Gloria non ha più niente da perdere. Cerca di parlare con la dermatologa e complice di David, Louise Verdier, che afferma di sapere dove si trova. Ma subito dopo il loro confronto si verifica una tragedia. Marianne, che stava facendo girare Gloria, coglierà l’occasione per accumulare prove contro di lei e abbattere la donna che odia. Peggio ancora, Gloria sta per fare una scoperta che potrebbe darle una risposta definitiva sulla scomparsa del marito…

Gloria scopre la lettera testamentaria di David e il suo caso contro i Brak. È sull’orlo della crisi, abbandonato da tutte le parti. Non solo, suo marito le ha anche lasciato una buona somma di denaro, nascosta in una cassetta di sicurezza. Fortunatamente, Justice gli restituisce la custodia dei suoi figli dopo la sua toccante testimonianza al processo. Ma manca Alice, che è stata rapita da qualcuno ancora più influente dei Braks. Gloria capirà presto con chi ha a che fare, ma a quale prezzo riuscirà a riavere sua figlia? Insomma i colpi di scena in questa ultima puntata di Gloria non mancheranno. Per cui non ci resta che ricordarvi che la terza e ultima puntata di Gloria, con gli episodi 5 e 6 andrà in onda oggi, 7 settembre 2021 su Canale 5. Un ultimo appuntamento assolutamente da non perdere con la serie francese. Anche perchè solo oggi scopriremo un’altra grande verità: David si sta solo nascondendo oppure è stato ucciso? E’ vivo, tornerà dalla sua amata famiglia?