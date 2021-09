Luce dei tuoi occhi cambia la data di partenza: si slitta

Grandi movimenti per Rai e Mediaset che cercano di fare le mosse giuste per la prima serata e portarsi a casa delle vittorie fondamentali in questa prima stagione. Canale 5 ha iniziato alla grande la nuova stagione televisiva con la prima puntata di Scherzi a parte, decidendo di partire prima e trionfando domenica 12 settembre. Rai 1 cambia strategia e per il mercoledì 15 settembre sceglie di mandare in onda, ahinoi, l’ennesima replica di Montalbano. Cosa significa questo? Che Mediaset cambia la data di messa in onda di Luce dei tuoi occhi che non va in onda alla prima puntata come previsto, mercoledì sera ma slitta di una settimana.

I fan della serie ovviamente, non l’hanno presa benissimo anche perchè stavano facendo il conto alla rovescia per vedere di nuovo sullo schermo Anna Valle, che sarà la protagonista femminile di Luce dei tuoi occhi. Ma era abbastanza prevedibile che Mediaset decidesse di fare questa variazione per evitare l’ennesimo scontro. La mossa della Rai? Ormai abbiamo commentato ampiamente questa continua pantomima che viene fatta. Gli ascolti di Montalbano tra l’altro, sono ormai usurati da queste scelte controverse della rete, di piazzarlo in ogni dove, senza nessun senso.

Luce dei tuoi occhi: quando va in onda la prima puntata?

La prima puntata di Luce dei tuoi occhi andrà quindi in onda il 22 settembre e sfiderà in quel caso un’altra ennesima replica. Rai 1 infatti in quella data manderà in onda il film Pretty Woman. Non sappiamo invece ancora cosa andrà in onda mercoledì su Canale 5 al posto di Luce dei tuoi occhi, vi terremo aggiornati in merito. Con la speranza che la Rai adesso non cambi di nuovo idea. A quel punto che cosa si farà, si sposterà anche il programma di Ilary Blasi o si avrà la forza di andare in onda lo stesso contro una serie che non dovrebbe fare poi così paura?

Per i più curiosi, le anticipazioni della nuova serie Mediaset

Aggiornamento- Al posto della prima puntata di Luce dei tuoi occhi prevista per il 15 settembre andrà in onda il film “Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse“, pellicola del 2016 con Omar Sy.