Luce dei tuoi occhi anticipazioni: la figlia di Emma è davvero viva, chi è Alice?

Non è ancora andata in onda la prima puntata della nuova fiction di Canale 5 dal titolo Luce dei tuoi occhi ma grazie all’ottimo lavoro di chi sta gestendo la comunicazione, il pubblico si è già incuriosito e si è lasciato trasportare dalla trama della serie. Luce dei tuoi occhi è la storia di una madre che ha sempre pensato che sua figlia fosse morta il giorno della nascita e che molti anni dopo, scopre che forse le cose non stanno come ha sempre creduto. Protagonista femminile della fiction Mediaset che apre la stagione 2021-2022 è Anna Valle che avrà al suo fianco un altro amatissimo attore, Giuseppe Zeno. La fiction è ambientata a Vicenza e ci porta nel mondo del balletto. La protagonista Emma infatti, è una insegnante di danza. Come detto in precedenza, la sua vita è stata segnata dal tragico evento della morte di sua figlia, nel momento della nascita. Per Emma tutto è cambiato ma diversi anni dopo, iniziano ad arrivare dei messaggi che portano la donna a pensare che sua figlia sia viva.

La trama della fiction di Mediaset viene presentata così in modo ufficiale:

Vicenza, un’affascinante accademia di danza. Anna Valle è Emma Conti, étoile internazionale che vive a New York e che ha lasciato la sua città da ragazza per provare a dimenticare la morte di Alice, la bimba avuta da Davide (Bernardo Casertano), il grande amore della sua giovinezza. Da allora non si è più voltata indietro ma adesso, dopo sedici anni, una lettera anonima riapre la vecchia ferita, insinuando in lei un grande dubbio…

Sarà una lettera anonima a cambiare tutto e questo messaggio porterà Emma a credere che forse sua figlia è molto più vicina di quello che lei pensa. A questo punto quindi il pubblico si chiederà: è davvero viva la figlia di Emma e chi è ? Alice è una delle ragazze con cui la maestra di danza lavora da tempo?

Luce dei tuoi occhi anticipazioni: Alice è ancora viva?

Per sedici anni Emma ha creduto a quanto le avevano detto in ospedale, perchè mai qualcuno le avrebbe dovuto dire che la sua bambina era morta. Ma da quando ha ricevuto la lettera anonima, la sua vita è cambiata. Le hanno scritto che Alice è ancora viva. Perchè mai mandarle questa lettera se non è vero?

La lettera tra l’altro, sembra essere scritta da un adolescente, magari è stata la stessa figlia di Emma a scoprire la verità sul suo passato e a mandarle una lettera? Chi ha scritto il messaggio per Emma parla di un rapimento ma non solo. Chi ha mandato questa lettera anonima a Emma le ha anche scritto che sua figlia non è lontano ma che si trova a Vicenza, la stessa città che lei sedici anni prima aveva lasciato, credendo che la sua bambina non ci fosse più. C’è un altro indizio fondamentale nella lettera anonima che viene mandata a Emma . C’è scritto che Alice fa la ballerina, proprio come lei. La lettera è firmata con una scritta in rosso particolare, chi l’ha scritto si nasconde dietro lo pseudonimo Darkout. Di chi si tratta? E’ una amica di Alice, è la stessa Alice? Ma siamo davvero sicuri che la figlia di Emma sia realmente viva? In una delle ultime interviste rilasciate proprio in questi giorni, Giuseppe Zeno ha già anticipato che la verità su Alice, si scoprirà solo nell’ultimo minuto dell’ultima puntata, per cui bisognerà davvero seguire fino in fondo la nuova fiction di Canale 5.

La prima puntata di Luce dei tuoi occhi andrà in onda il 15 settembre 2021 e ci terrà compagnia al mercoledì sera con questa intrigante vicenda che appassionerà di certo il pubblico di Canale 5. Appuntamento quindi alla prossima settimana, cercheremo di scoprire insieme a voi se davvero la figlia di Emma, che oggi probabilmente si chiama con un altro nome, è viva e si trova a Vicenza.