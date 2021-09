Morgane-Detective Geniale da stasera su Rai 1: ritroverà Romain, il suo ex?

Abbiamo visto per tutto il mese di agosto i promo della nuova serie che la Rai ha scelto di acquistare dalla Francia e pensavamo che si sarebbe andati in onda molto prima e invece…Morgane-Detective Geniale arriva su Rai 1 con la prima puntata, e i primi due episodi, oggi 14 settembre 2021. Una serie che ha incollato i telespettatori francesi alla tv e che potrebbe fare ottimi ascolti anche in Italia ( ma questo lo scopriremo solo domani). Possiamo però raccontarvi la trama di questa serie e parlarvi della bizzarra Morgane, la protagonista della serie francese che debutta nel prime time di oggi su Rai 1.

Morgane-Detective geniale è diretta da Vincente Jamain con Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez, Marie Denarnaud.

Morgane-Detective Geniale arriva su Rai 1: la trama del primo episodio

Nel primo episodio dal titolo Vento dell’ovest, conosciamo subito Morgane Alvaro; è una donna delle pulizie che, durante un turno notturno alla centrale di polizia, sbadatamente fa cadere un dossier su un omicidio. Dando una sola occhiata ai documenti, la donna riesce a capire che gli investigatori sono sulla strada sbagliata per risolvere il caso; Morgane, infatti, è un soggetto con 160 di quoziente intellettivo. Celine, il commissario, le propone di collaborare con loro, ma Morgane non è entusiasta all’idea di aiutare la polizia, perché non si trova a suo agio con l’autorità… Al DIPJ di Lille l’inchiesta sull’omicidio di Antoine Levasseur, trovato assassinato a casa sua, è quasi risolta. Sua moglie Jeanne è scomparsa e non c’è quasi dubbio che sia lei la principale sospettata. Morgane però la pensa in modo diverso: Jeanne è una vittima, e non esita a far sapere agli inquirenti che loro sono sulla strada sbagliata.

Morgane-Detective Geniale: la trama del secondo episodio dal titolo La missione di Basil

Nel secondo episodio intitolato La missione di Basil, Morgane, Karadec e la loro squadra devono indagare sull’omicidio di un consulente patrimoniale. Scopriranno che l’uomo, finito in bancarotta, truffava donne benestanti, sole e fragili. Le ricerche di Romain intanto sembrano a un punto morto, ma Karadec, visionando un vecchio filmino di Morgane, scopre una traccia importante…Benjamin Winckler viene trovato annegato nella vasca di una stanza d’albergo apparentemente chiusa dall’interno. E il mistero si infittisce solo quando gli investigatori apprendono che la vittima aveva impersonato un uomo vivo e vegeto. La finezza di Morgane non sarà eccessiva per risolvere questa indagine. Perché anche se Karadec ha ancora problemi con le sue scappatelle, ha, di fatto, accettato di unirsi alla squadra in cambio della riapertura di un’indagine sulla scomparsa di Romain, il suo ex fidanzato e padre della figlia maggiore, Théa.

Sono 8 gli episodi della prima stagione di Morgane-Detective Geniale, per cui le puntate in prima serata su Rai 1 saranno 4. Non ci resta che attendere la serie dei record, la più vista negli ultimi 16 anni sui canali tv francesi.