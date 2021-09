Luce dei tuoi occhi anticipazioni: chi è la figlia di Emma? E’ caccia ad Alice

Possiamo già dirvi che per scoprire il mistero che si nasconde dietro alla storia di Alice e alla sua presunta morte, bisognerà aspettare l’ultima puntata di Luce dei tuoi occhi. Lo hanno raccontato sia Anna Valle che Giuseppe Zeno nelle interviste rilasciate in queste settimane. Il giallo infatti sarà rivelato solo nei minuti finali dell’ultima puntata e il pubblico assisterà a un colpo di scena dietro l’altro. Per cui quello che al momento possiamo fare è solo supporre, provare a ipotizzare. Chi è la figlia di Emma, una ballerina di 16 anni che probabilmente è sempre rimasta a Vicenza, città dalla quale invece la Conti è scappata via, credendo che sua figlia fosse morta il giorno del parto? Emma aveva pensato, conoscendola un po’ meglio, che potesse essere Valentina sua figlia. Ma in realtà, la ragazza che è poi finita in coma, forse perchè sa molto di più di quello che ha raccontato, non è la figlia di Emma. Valentina probabilmente ha scoperto qualcosa ma per il momento non ne può parlare viste le sue condizioni. E’ chiaro che Emma sia andata vicina alla verità ma non ha ancora scoperto chi è davvero sua figlia Alice. E poi ci sono anche tante altre domande: perchè qualcuno doveva far credere a Emma che sua figlia fosse morta? C’ è lo zampino di sua madre in questa storia, le ha fatto portare via la bambina perchè aveva paura che sua figlia rinunciasse alla carriera di ballerina per crescere la sua creatura? Perchè mai qualcuno ha fatto credere a Emma che la sua piccola, non ci fosse più? Questo Emma al momento non se l’è ancora chiesto, troppo ossessionata dalla ricerca di sua figlia…

Proviamo però a scoprire qualcosa in più con le anticipazioni per la seconda puntata di Luce dei tuoi occhi in onda su Canale 5 il 29 settembre 2021. Emma farà qualche passo avanti nella ricerca di sua figlia?

Luce dei tuoi occhi anticipazioni seconda puntata, chi ha investito Valentina?

Luisa inizia ad indagare sull’incidente a Valentina ed è costretta a coinvolgere Emma, l’ultima ad averla vista e ad averle lasciato molti messaggi. Tutti sappiamo che non è stata Emma, ma chi era quindi al volante della macchina che ha travolto e investito Valentina, che adesso è ancora in coma?

Luce dei tuoi occhi anticipazioni seconda puntata: chi è Alice la figlia di Emma?

Emma racconta della discussione, tralasciando i dettagli di cui solo Luca verrà a conoscenza, divenendo suo complice nella ricerca di Alice. Enrico ha intuito che la donna nasconde qualcosa ma Emma non è pronta a fidarsi di lui. Valentina sembrava conoscere la figlia di Emma ed è per questo che molti pensano che fosse una delle compagne dell’accademia. Potrebbe essere Martina, la ballerina che ha rifiutato di partecipare al Festival, perchè ama di più la danza classica. E’ possibile che i suoi genitori l’abbiano portata via a Emma in accordo con la madre della ballerina? Anche il dettaglio degli orecchini che Martina portava non è passato inosservato, e sono molti a credere che sia proprio lei Alice…

Mentre Luisa continua la ricerca dell’auto pirata, si accorge che Emma sta indagando su di lei. Infatti anche Luisa sembra avere dei segreti, forse collegati ad un misterioso uomo che contatta Anita senza identificarsi: lei decide di incontrarlo. Solo un’intuizione permette ad Emma ed Enrico di salvarla dalla violenza di quell’uomo…Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Luce dei tuoi occhi che ci aspetta mercoledì prossimo su Canale 5.