I Bastardi di Pizzofalcone 3 anticipazioni: Palma nei guai, chi ha ucciso la escort?

Tutti davanti alla tv domenica sera perchè la terza puntata de I bastardi di Pizzofalcone prende il posto di Da Grande e si sposa andando in onda con un giorno di anticipo sulla tabella di marcia. La terza puntata de I bastardi di Pizzofalcone 3 ci aspetta domenica 3 ottobre 2021 e siamo tutti in ansia di capire che cosa è successo a Palma. I demoni del passato sono tornati per il capo dei bastardi che però non se l’è sentita di condividere con le persone che lavorano al suo fianco, quello che sta succedendo. Ottavia sa bene che non ha solo la febbre, che c’è un malessere interiore del quale non riesce a parlare. E anche Lojacono si è reso conto che c’è dell’altro, ha visto prendere a Palma delle medicine e si è reso conto che sta succedendo qualcosa. Ma nessuno si aspetta che Palma possa essere coinvolto in un caso di omicidio…

I bastardi di Pizzofalcone 3 anticipazioni terza puntata: cosa nasconde Palma?

Come abbiamo visto dalle anticipazioni video, nel promo della prossima puntata si vede Palma scappare. Non ha avuto il coraggio di restare nella casa in cui ha passato la notte. La casa in cui una persona che lo aveva aiutato, è stata uccisa. Palma non ricorda nulla e inizia a credere di poter essere il colpevole. Le indagini partono e i Bastardi ascoltano i testimoni. Palma continua a tacere. Nel frattempo la Piras deve decidere che cosa fare con il suo trasferimento visto che, pensando che la bomba fosse per lei, aveva chiesto di essere spostata altrove. Si è poi capito che a quanto pare, il vero bersaglio era Letizia…Lojacono continua ad andare in ospedale da lei ma i medici non sono molto fiduciosi e credono che se anche si dovesse svegliare, potrebbe avere dei traumi importanti dai quali difficilmente potrebbe riprendersi. I Bastardi entrano in confidenza con il nuovo membro della squadra che a quanto pare ha diversi scheletri nell’armadio e un segreto del quale non vuole parlare con nessuno…

Tutto questo e molto altro nella terza puntata de I Bastardi di Pizzofalcone che si sposta alla domenica: segnatelo sul calendario per non perdere il nuovo appuntamento con la fiction di Rai 1.