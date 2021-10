Fino all’ultimo battito anticipazioni terza puntata: Diego nella morsa di Cosimo

Torna giovedì prossimo Fino all’ultimo battito con la terza puntata in onda il 7 ottobre 2021. Abbiamo visto che alla fine Diego è stato scagionato dalle accuse visto che la boccetta di vaccino anti influenzale è stata ritrovata. Il dottore adesso vuole solo operare Vanessa per ridarle il cuore e la libertà che merita ma non è facile visto che deve trovare il prima possibile almeno 100 mila euro. Ma non solo. Cosimo sta male e ha bisogno dell’operazione al cuore per cui decide di farsi portare Diego, il migliore, nella masseria in cui si è nascosto. Anna ha deciso di dimostrare a Milo che si può anche andare avanti staccandosi dalle etichette e che lui può dimostrare a tutti di essere diverso. Lo sta aiutando anche sui social e questo la mette nei guai visto che sia madre scopre quanto sta accadendo e ne parla subito anche con Diego. Che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni, vi ricordiamo che siamo ancora a metà della storia e che di cose ne succederanno ! Ecco quindi le anticipazioni della terza puntata di Fino all’ultimo battito. Buona lettura.

Fino all’ultimo battito anticipazioni terza puntata: la trama del 7 ottobre 2021

Cosimo ha salvato Diego facendo crollare le accuse del PM: il professore è salvo ma sempre più nelle sue mani. Patruno incontra nuovi alleati, ma sta male e Rosa deve portargli il professore. Diego gli prescrive una trasfusione. Nel frattempo, Elena scopre che Anna sta aiutando Mino Patruno con una campagna social. Diego, estremamente allarmato, impone ad Anna di non vedere più il ragazzo. Anna è davvero delusa per quello che sta succedendo mentre il suo fidanzato deve tornare ad avere contatti con una vita che sperava aver messo via…Mino ha lo stesso gruppo sanguigno del nonno e accetta di donargli il sangue. Durante la trasfusione, Diego non vuole essere visto dal ragazzo e chiede l’aiuto di Bashir. Nel frattempo, sembra che Paolo abbia una crisi di rigetto e tutti cercano Diego invano..La vita del dottore va in pezzi , mai avrebbe immaginato di ritrovarsi in questo vortice…

Appuntamento quindi alla prossima settimana con la terza puntata di Fino all’ultimo battito che ci aspetta come sempre su Rai 1 alle 21,20.