Successo anche in Italia per Morgane che tornerà su Rai 1

Capelli rossi, look da salone delle meraviglie di Federico Fashion Style, gomma da masticare sempre in bocca, una vita sconclusionata come lei. Morgane è una detective più che geniale, davvero singolare. La serie dei record che dalla Francia ( dove è stata vista da oltre 10 milioni di spettatori) è arrivata in Italia in questi primi scampoli di autunno, ha fatto il suo. Pagato pochissimo, come succede per questo genere di prodotti, si è dimostrata uno dei migliori investimenti fatti dalla rete. E se si considera che nella serata del 5 ottobre 2021, l’ultima puntata di Morgane-Detective Geniale in onda contro Luce dei tuoi occhi, ha avuto la meglio su una fiction tutta made in Italy, possiamo dire senza paura di essere smentiti, che è stato un esperimento di successo. Siamo lontani certo dai 10 milioni incassati in Francia ma la media dei 4 milioni e uno share del 17-19 % basta per vincere la serata e anche per assicurare un altro posticino nel palinsesto alla seconda stagione della serie che si, in Francia ci sarà e ance in Italia, su RaiUno!

Per Morgane-Detective Geniale è successo anche in Italia

Ma qual è il successo di questa serie? Senza ombra di dubbio la protagonista. Morgane è una di noi. Una donna che ama, che sbaglia, che arriva sulla scena del crimine e tocca tutto, nonostante il suo quoziente intellettivo da genio indiscusso. E’ una che usa la razionalità ma che prima di tutto mette il cuore, non a caso, ha avuto tre figli con tre uomini diversi. Morgane pensa, osserva, studia ma senza la collaborazione delle forze dell’ordine non sarebbe nulla. E se è vero che spesso lei risolve i casi prima dei suoi colleghi, è anche vero che se non ci fossero loro, non arriverebbe mai alle conclusioni. Si lascia travolgere dalle emozioni, si lascia prendere da quello che c’è intorno. Morgane è un po’ Dottor House un po’ detective Colombo. Vorrebbe essere sul set di CSI ma alla fine se davvero facesse parte di quel team sarebbe espulsa immediatamente, perchè il QI non basta se poi crei disordine, porti a casa le prove per cercare quello che hai immaginato ci fosse. E poi ci sono i casi che probabilmente sembrano di facile risoluzione ma che solo alla fine, grazie a quella che è una intuizione vincente, si risolvono e anche per questo, tengono incollato il telespettatore davanti alla tv. Ed è per questo che Morgane è geniale: in un’era in cui di serie tv del genere ne vediamo a bizzeffe su tutte le piattaforme, gli ideatori della serie francese hanno preso il meglio del già visto, togliendo e aggiungendo qualcosa e regalandoci Morgane. Tanto che dopo aver visto i primi episodi sarete lì a chiedervi: ma quello che ho visto, mi piace? Un dubbio amletico che vi accompagnerà sempre, perchè in fondo Morgane lascia a tutti questa sensazione!