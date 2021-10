Fino all’ultimo battito anticipazioni: Diego rapito da Patruno, che ne sarà di lui?

Il nostro caro Diego pensava di aver risolto per sempre tutti i suoi problemi con la soffiata. Quello che però non sapeva è che il boss è molto più furbo di lui per cui ora se la vedrà con la sua atroce vendetta. Che cosa succederà nella quinta e penultima puntata di Fino all’ultimo battito in onda su Canale 5 la prossima settimana? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della fiction di Rai 1 con Marco Bocci nei panni del cardiochirurgo che purtroppo, dopo un errore commesso, sta pagando cara la scelta di salvare il suo bambino…E ancora non ha visto nulla. Diego pensava di poter riprendere in mano la sua vita, di godersi il ritorno a casa di Paolo, di stare di nuovo con la sua Elena e organizzare il matrimonio ma non sarà così perchè Patruno vuole vendetta e la avrà…Adesso non ci resta che scoprire le anticipazioni per la quinta puntata di Fino all’ultimo battito in onda il 21 ottobre 2021 su Rai 1.

Fino all’ultimo battito anticipazioni: la trama della puntata in onda il 16 ottobre 2021

Le anticipazioni dell’episodio×09: Diego è stato scoperto. Viene prelevato dagli uomini del clan e portato da Cosimo, proprio mentre Elena lo attende nella cattedrale, dove hanno deciso di sposarsi. Cosimo è furioso e lo picchia selvaggiamente, ma poco dopo ha un malore. Diego potrebbe approfittarne ma è un medico e lo salva ancora una volta. Pensa infatti che se gli salverà la vita, il boss non lo ucciderà e che saranno pari…Cosimo gli è riconoscente e accetta un patto: Diego lo opererà, lo salverà, e in cambio sarà libero per sempre. Ma intanto Elena è sempre più convinta che suo marito la stia tradendo di nuovo. Sua figlia invece chiede a Rocco di aiutarla perchè pensa che sia nei guai e che abbia bisogno di aiuto…Le anticipazioni dell’episodio 1×10: Diego è costretto a una messa in scena per giustificare la sua sparizione improvvisa e il pestaggio, ma Rocco non gli crede e gli sta addosso. Mino, nel frattempo, dopo aver trascorso una notte in cella, all’insaputa di Rosa, va a parlare con Cosimo.

Tutto questo e molto altro nella quinta e penultima puntata di Fino all’ultimo battito che ci aspetta la prossima settimana su Rai 1. Vedremo se finalmente Diego riuscirà a uscire da questo tunnel nel quale ormai, è stato davvero risucchiato.

