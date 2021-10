Cuori anticipazioni: Alberto dirà la verità a Delia sul perchè del “tradimento”?

Non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama della seconda puntata di Cuori in onda il 24 ottobre 2021 su Rai 1. Per la domenica sera, Rai 1 ha scelto una serie che ci porta indietro nel tempo, nella Torino del 1967 dove una squadra di bravissimi medici, si prepara per un trapianto di quelli che passeranno alla storia. Una squadra davvero molto forte che però deve fare i conti con l’arrivo alle Molinette di Delia, un cardiologo donna. Delia ha studiato in America e lavorare lì era ben diverso. In Italia c’è ancora tanto pregiudizio e sono i pazienti stessi a chiedere di non essere seguiti da una donna.

A Torino Delia non ha ritrovato solo il dottore conosciuto per caso in Texas, con il quale si è sposata dopo pochissimo tempo, ma il suo grande amore. Ha ritrovato Alberto. Lei non lo sapeva neppure che fosse lì, lo immaginava a Stoccolma. Quello che c’è stato tra i due fa ancora tanto male soprattutto ad Alberto che a quanto pare è stato costretto a far credere a Delia di averla tradita. Sappiamo che lo ha fatto per amore di sua sorella ma non è ancora chiaro il motivo che lo ha portato a dire una bugia così grande. Non poteva partire per l’America perchè sua sorella era incinta e ha preferito che Delia avesse un motivo per farlo senza di lui? Se le avesse detto dei problemi lei avrebbe rinunciato al suo sogno per stare al suo fianco probabilmente, è questo il motivo per il quale si è sacrificato? Lo scopriremo probabilmente nelle prossime puntate di Cuori. Vediamo ora le anticipazioni per la seconda puntata.

Cuori anticipazioni seconda puntata: Alberto dirà la verità a Delia?

Le anticipazioni dell’episodio 1×03 dal titolo Padri e figli: In ospedale tutti attendono con ansia la visita del Vescovo, il cui parere positivo potrebbe sbloccare importanti fondi per il trapianto di cuore. Tutto deve filare liscio, ma l’arrivo in ospedale di una giovane paziente, Rosa, porta tensione tra Alberto, che vuole operarla, e Delia che si oppone. Delia ancora una volta prova a fare di testa sua ma questa volta suo marito non può stare dalla sua parte. Delia non sa che il primario rischia grosso visto che ha messo per iscritto che se dovesse sbagliare proprio lei, sarebbe costretto a lasciare il suo posto. C’è anche un’altra cosa che Delia non sa, le condizioni di suo marito non sono quelle di un primario in salute, pronto per il primo trapianto di cuore al mondo…

Passiamo alle anticipazioni dell’episodio 1×04dal titolo Inutili bugie: Le condizioni di Rosa si sono stabilizzate, ma il suo cuore è tutt’altro che fuori pericolo. Mosca dà a Delia quarantotto ore per trovare una soluzione, altrimenti prenderà la questione nelle proprie mani. Nel frattempo Rosa scompare e bisogna ritrovarla in fretta, perché le sue condizioni potrebbero precipitare. Delia e Alberto non hanno detto ancora nulla del loro passato al dottor Cervara mentre Beatrice, umiliata per esser stata lasciata, si prepara a stroncare la carriera dell’uomo con il quale prima era alleata…

