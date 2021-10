I Bastardi di Pizzofalcone 3 ultima puntata: tutta la Verità

Siamo davvero vicini al gran finale e nell’ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone le verità sulla bomba e sul passato di Letizia e non solo, saranno forse rivelate. Nel frattempo come avrete visto, Pisanelli ha dimostrato di aver sempre avuto ragione. Frate Leonardo era un serial killer e ha pagato per quello che ha fatto a tutti i pensionati che ha ucciso nel corso degli anni. Il suo intuito non sbagliava. Ha rischiato di pagare con la sua stessa vita ma alla fine, le cose sono andate nel migliore dei modi. Nell’ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 assisteremo magari anche all’unione civile di Alex e Rosaria che nel quinto episodio della saga, si sono fidanzate ufficialmente con una dolcissima proposta fatta dalla bella poliziotta? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni per la sesta e ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 che ci aspetta lunedì prossimo su Rai 1. Vediamo quindi la trama del sesto episodio dal titolo Verità in onda il 25 ottobre 2021 in prima serata.

I Bastardi di Pizzofalcone 3 anticipazioni sesta e ultima puntata: Verità

Le anticipazioni dell’episodio 3×06 Verità: Il ritrovamento di un cadavere in mare, ucciso da una serie di colpi violenti, sembrerebbe normale amministrazione per i Bastardi. Ma quando l’ispettore Lojacono riesce a identificare il misterioso individuo che è stato ucciso, scopre anche che la sua morte si interseca con l’attentato al ristorante. Questa rivelazione avvia un giallo mozzafiato in cui verranno alla luce verità devastanti. Per i Bastardi niente sarà più come prima. E già perchè molto dipenderà anche dal coinvolgimento di Letizia in questa storia. Ha raccontato davvero tutta la verità a Lojacono oppure no? Tra i due potrebbe nascere quella scintilla che per molto tempo è rimasta spenta? Non sembra che Giuseppe abbia tanta voglia di stare al fianco di Laura Piras dopo quello che il PM ha fatto…Ma soprattutto la nostra sensazione è che questa terza stagione, si concluderà forse a metà visto che non è escluso che ce ne sia anche una quarta e che quindi, il finale, non sia proprio quello che ci aspettiamo. Per scoprirlo: appuntamento a lunedì prossimo con la sesta e ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".