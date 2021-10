Il cacciatore 3 anticipazioni: Vito Vitale ucciso da Aglieri? Le mosse di Barone

Saverio Barone è tornato e non ha nessuna intenzione di lasciarsi scappare i due latitanti più ricercati di Italia. Ma sulla sua strada c’è anche Vito Vitale che ha giurato di ucciderlo . La vita di Saverio è cambiata per sempre: attacchi di panico, paura di uscire dal suo bunker. Ma ha una consapevolezza: se non prenderà il boss mafioso, non potrà più essere utile nel suo lavoro, non potrà più stare al fianco della sua famiglia. Deve farlo a tutti i costi. Ci riuscirà? Lo scopriamo con le anticipazioni per la seconda puntata de Il cacciatore 3 che ci aspetta la prossima settimana su Rai 2. Le anticipazioni ci rivelano che cosa accadrà nei due episodi in onda il 27 ottobre, dal titolo Discendenza e Quello che sei disposto a fare. Barone non lo sa ma nella caccia all’uomo, non è da solo. Provenzano infatti non ha nessuna intenzione di sentirsi braccato a causa delle azioni di Vitale. Ed è per questo che ha chiesto ad Aglieri di uccidere l’ultimo dei Corleonesi. Sarà proprio il suo più grande nemico a salvare Barone? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Il cacciatore 3 anticipazioni: la trama della seconda puntata 27 ottobre 2021

3×03 Discendenza: E alla fine, Saverio riesce a fare quello che sperava.L’arresto del boss Vito Vitale dona a Saverio un breve periodo di serenità, ma il magistrato torna presto a rinchiudersi nel bunker, ossessionato dall’indagine segreta su Aglieri e Provenzano. Paola comincia a lavorarci con lui. Per riuscire a sconfiggere i demoni i suoi demoni, Barone si affida a una delle poche persone che lo ha sempre compreso… 3×04 Quello che sei disposto a perdere: Saverio accetta di lasciare momentaneamente il suo rifugio per occuparsi della figlia qualche giorno. L’impresa si rivela però difficile, perchè il lavoro chiama: la caccia al Biondo prosegue e, saputo che parteciperà ad un ricevimento, il Cacciatore organizza un piano che porterà in scena un nuovo interessante personaggio, l’imprenditore Fabrizio.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il cacciatore 3 in onda la prossima settimana su Rai 2. Appuntamento come sempre alle 21,20 in prima serata.

