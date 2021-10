Luce dei tuoi occhi anticipazioni ultima puntata: Emma scopre la verità ma su Alice è giallo

E’ arrivato il momento di scoprire tutta la verità ma proprio tutta la verità su Alice, la figlia di Emma Conti? In onda la prossima settimana su Canale 5 la sesta e ultima puntata di Luce dei tuoi occhi con il gran finale. Sia Anna Valle che Giuseppe Zeno avevano preparato i telespettatori al fatto che la storia di Alice, sarebbe stata rivelata solo nell’ultima puntata e così sarà. Come abbiamo infatti visto anche nelle anticipazioni video dell’ultimo appuntamento co la fiction di Canale 5, Emma scoprirà che Martina non è sua figlia. E siamo punto e a capo. Ma allora chi è Alice, è davvero una ballerina che sta nella sua accademia a Vicenza, è qualcuno che non abbiamo mai visto? Scopriamolo con le anticipazioni per l’ultima puntata di Luce dei tuoi occhi in onda il 27 ottobre 2021 su Canale 5. Emma si renderà conto di esser stata tradita ma per fortuna adesso al suo fianco c’è Enrico che la aiuterà a superare gli ultimi ostacoli prima di conoscere tutta la verità. Emma non si aspettava di esser stata tradita dalle persone a lei più care e invece, purtroppo, si renderà conto che i soldi muovono davvero tutto. Ma vediamo le anticipazioni per l’ultima puntata di Luce dei tuoi occhi con le ultime news su Alice e la sua vera identità!

Luce dei tuoi occhi anticipazioni ultima puntata: la trama del 27 ottobre 2021

Azzurra fugge portando con sé la piccola Cecilia. E se il motivo di un gesto così improvviso avesse a che fare con la sparizione di Alice? Enrico ed Emma scoprono che era stata Azzurra ad occuparsi delle pratiche ospedaliere di Emma mentre era tra la vita e la morte dopo il parto. La polizia la cerca, ma è Emma a trovare Azzurra, che le racconta sconvolta il motivo della fuga: Roberto era stato con Luigi la notte in cui l’uomo è stato ucciso. Roberto confessa l’omicidio ed anche la verità sulla vendita di Alice in cambio dei soldi che gli servivano per saldare dei debiti. Non sa dove sia ora, nessuno la sa più. Un momento difficile per la famiglia e per Emma, che però ormai può contare sull’amore di Enrico. Dopo il successo della sua coreografia e delle ragazze, Emma si sofferma nel teatro vuoto: sua figlia potrebbe essere ovunque, eppure le sembra di intravederla proprio in quella ragazza che balla da sola sul palco vuoto. Ma chi è quella ballerina che si sta esibendo, è sua figlia? Lo scopriremo solo negli ultimi imperdibili minuti della fiction di Canale 5. Il pubblico si augura davvero che ci possa essere un finale e che non sia rimandato tutto alla seconda stagione… E intanto le ipotesi non mancano: c’è chi pensa che sia Alessia la vera figlia di Emma, e che non sia stata mai presa in considerazione solo per la data. Ma c’è anche chi continua a credere che in realtà sia Valentina sua figlia e che il risultato del test del dna non sia attendibile o ci sia stata qualche manomissione. Insomma tante tesi che però troveranno riscontro solo la prossima settimana quando potremo vedere l’ultima puntata di Luce dei tuoi occhi su Canale 5.

