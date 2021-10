I bastardi di Pizzofalcone 3 finale col botto: chi ha sequestrato Lojacono?

Ultima attesissima puntata ieri, 25 ottobre 2021 per la terza stagione di I bastardi di Pizzofalcone. Ultima puntata che si è rivelata piena zeppa di colpi di scena con un finale davvero inaspettato. I Bastardi, dopo aver risolto il caso della bomba, erano finalmente sereni e felici per il lieto evento. Rosaria e Alex bellissime come non mai, pronte per l’unione civile, per giurarsi amore eterno. Questa giornata fi festa è stata però rovinata da una notizia devastante: nessuna traccia di Lojacono dopo che la sua macchina è stata ritrovata per strada, dentro tracce di sangue. I bastardi non lo sanno ancora, ma l’ispettore è stato rapito: chi è stato? Riviviamo con un riassunto più approfondito le emozioni dell’ultima puntata della fiction di Rai 1 che si è conclusa ieri con l’ultima puntata ma che tornerà con una più che avvincente quarta stagione!

I bastardi di Pizzofalcone riassunto ultima puntata 25 ottobre 2021

Le indagini per scovare l’uomo che ha fatto del male a Letizia continuano e hanno una svolta quando viene ritrovata una persona morta in mare. I Bastardi scoprono che c’è un legame tra le due storie e convincono Letizia a denunciare il Manetti, perchè in questo modo potranno continuare a indagare anche sul caso della bomba al ristorante. Letizia intanto racconta a Lojacono la sua di verità e gli dice di essere perseguitata anche se non ha rubato i soldi. Nel frattempo Laura Piras deve prendere una decisione ma lei e Giuseppe sono sempre più distanti, e così la PM valuta di trasferirsi davvero a Roma. In fondo si tratta solo di un’ora di treno e davvero non capisce perchè Lojacono stia facendo dei “capriccci”. Ora però bisogna risolvere il caso e il Manetti si fa sempre più minaccioso arrivando quasi a uccidere Letizia, dopo aver sparato ad Aragona. I Bastardi mettono insieme tutti i tasselli e arrivano a Mary, pensando che possa essere a conoscenza dei traffici di Piscopo e non solo. E così quando trovano il cadavere di Manetti è la ragazza che viene indagata per l’omicidio. Laura e Giuseppe hanno un duro confronto e alla fine lei decide di partire. Giuseppe si consola con Letizia, ma proprio mentre è a cena a casa sua capisce quello che è successo davvero, capisce che lei ha sempre mentito e che è stata lei a uccidere l’uomo che la perseguitava ma che aveva una ragione. I soldi erano stati realmente rubati da Letizia che li aveva usati per aprire il ristorante. E così Letizia minaccia Lojacono con un coltello ma poi si lascia arrestare.

Giuseppe si rende conto di non esser stato lucido in queste indagini e forse capisce anche che il suo posto sarebbe al fianco della Piras. Prima però c’è la cerimonia di Alex e Rosaria alla quale però non arriverà mai. E’ stato picchiato e sequestrato. Chi gli ha fatto del male? Sono i fantasmi del suo passato? Lo scopriremo solo nella quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone !

