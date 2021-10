Imma Tataranni 2 anticipazioni: Valentina ha un nuovo amore, Caligiuri anche

E’ tornato il ciclone Imma Tataranni e si è fatto sentire! Una prima puntata piena zeppa di emozioni per i fan della fiction di Rai 1 e anche di risate. Quando c’è Imma Tataranni di mezzo, è inevitabile. Ma che cosa succederà nel prossimo appuntamento con la fiction di Rai 1? La seconda puntata di Imma Tataranni ci aspetta il 2 novembre su Rai 1. Non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della seconda puntata d Imma Tataranni 2, eccole per voi… Mentre Pietro è sempre più preso dai lavori del locale, Imma viene a sapere nel modo peggiore che Valentina ha iniziato a frequentare Gabriele Vitali, figlio del procuratore capo.

È la sera di Halloween e Pietro ha portato Imma a vedere il lamione dove sta allestendo il jazz club tanto sognato. Stanno andando a cena fuori quando due colpi di pistola rimbombano nell’aria…Che cosa succederà alla coppia?

Imma Tataranni 2 anticipazioni seconda puntata: la trama del 2 novembre 2021

2×02 Via del riscatto: Poco dopo aver sentito lo sparo, Imma e Pietro vedono una donna che da un vicolo vicino Palazzo Sinagra e che si allontana nella notte. Il giorno dopo, oltre a doversi trasferire a casa della suocera per un problema idraulico, Imma scopre che proprio all’interno di Palazzo Sinagra è stato rinvenuto il cadavere di Luciano Ribba, un agente immobiliare. Tra fantasmi, ex amanti, ex amici, sedute spiritiche, pettegolezzi di paese e anziani misantropi, Imma indaga supportata da un Calogiuri un po’ distratto da Jessica che lo presenta ai genitori e vorrebbe portarlo con lei in Sicilia per il matrimonio del fratello.

Il nuovo fidanzatino di Valentina , è un incrocio fra Greta Thunberg e Che Guevara. Il ragazzo organizza una manifestazione di protesta e convince Valentina a partecipare. Arrivano i carabinieri che portano in caserma i due rampolli delle famiglie Vitali e De Ruggeri. E qui, a sorpresa, si ritrovano Imma e Vitali. Oltretutto dall’altra parte della scrivania. Appuntamento quindi al 2 novembre 2021 con una nuova puntata di Imma Tataranni-Sostituto procuratore.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".