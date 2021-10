Luce dei tuoi occhi il finale delude il pubblico: Alice un miraggio o realtà?

C’era grande attesa per l‘ultima puntata di Luce dei tuoi occhi in onda il 27 ottobre 2021, grande attesa per il gran finale della fiction di Canale 5 con Anna Valle protagonista. Una mamma che cerca sua figlia, dopo aver pensato per 16 anni che fosse morta e torna invece in città, sapendo che fa la ballerina e che potrebbe essere dove lei viveva da giovane. Lo stesso posto che ha lasciato perchè distrutta dalla morte di sua figlia, è oggi forse la casa di Alice. Ma in realtà, nel corso delle sei puntate di Luce dei tuoi occhi abbiamo cercato una verità che alla fine, non è arrivata. Emma Conti ha si scoperto che sua figlia non è morta il giorno in cui è nata ma di lei, non sa nulla. Suo fratello, colpevole fino all’osso, le ha detto solo che Alice è stata adottata da una coppia straniera. Che cosa faccia oggi nessuno lo sa, dove sia nessuno lo sa. Il finale della fiction di Canale 5 ha quindi inevitabilmente deluso il pubblico che si aspettava di scoprire, negli ultimi minuti, tutta la verità su Alice. Si faceva il tifo per Anna Valle, con la speranza che dopo anni e anni di dolore, avrebbe finalmente riabbracciato la sua Alice.

Luce dei tuoi occhi ultima puntata: il significato del finale

Ed è per questo motivo che tutti avevano sperato che la ballerina con l’accento francese, una sorta di copia di Anna Valle da giovane, potesse essere realmente Alice. Ma il finale ha lasciato diversi dubbi. Emma incontra questa ballerina il giorno prima del Festival. Le cade anche una scarpetta, i loro occhi si incontrano e si incrociano. Sembrano bruciare della stessa passione. Emma ha delle strane vibrazioni ma poi va avanti per la sua strada. Solo dopo mettendo insieme i tasselli insieme a Enrico, Emma si renderà conto che forse sua figlia, un anno prima, era stata vista da Luigi al Festival della danza di Vicenza. Ma potrebbe essere arrivata da qualsiasi parte del mondo. Alla fine del saggio, Emma sente una musica e corre a vedere chi ci sia sul palco. E’ la stessa ballerina con l’accento francese e i capelli scuri che aveva visto per strada. Chi è? Inizia a chiamarla Alice e a inseguirla per il teatro ma poi la ragazza scompare nel nulla e lei si scioglie in lacrime tra le braccia di Enrico. La sua è stata solo una visione? Il significato di questo finale è tutto da comprendere e anche per questo il pubblico non ha affatto apprezzato quando visto su Canale 5 in questa ultima puntata ieri.

Le critiche del pubblico per il finale di Luce dei tuoi occhi

“Ci fosse una sola volta che queste fiction che ci appassionano abbiano un finale decente” scrive una telespettatrice stizzita per come sono andate le cose nell’ultima puntata ed è un commento molto simile a quello di migliaia di altre persone che davvero non hanno apprezzato quello che si è visto nell’ultima puntata di Luce dei tuoi occhi in onda ieri su Canale 5. Ma c’è anche chi condanna ancora di più gli autori della fiction per questo finale. Un’altra spettatrice molto arrabbiata commenta sulla pagina FB della fiction di Canale 5: “ è la prima e l’ultima volta che vedrò una fiction!!!! FINALE PIETOSO …tutta questa scena per un finale del genere? Schifoso.” E’ quindi davvero molto grande la delusione di chi si aspettava ben altro da questo finale.

Luce dei tuoi occhi il finale aperto per una possibile seconda stagione?

Generalmente quando succede qualcosa del genere è perchè si vuole dare un finale alla fiction. Ma qui il pubblico non ha avuto nessun genere di risposta. Perchè se Emma avesse quanto meno parlato con la ballerina francese, forse il significato di questa ultima puntata avrebbe avuto anche un senso. E invece non si è neppure capito se quella ballerina esistesse o meno. Una vera e propria delusione che ha portato molti spettatori a dire che se anche ci sarà una seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, non sarà seguita. E a voi, il finale di Luce dei tuoi occhi, con questi ultimi minuti davvero difficili da decifrare, è piaciuto? Che voto dareste alla fiction di Canale 5 e soprattutto come interpretate quanto successo nei minuti finali dell’ultima puntata?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".