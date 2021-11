Storia di una famiglia perbene: il fuoco cambia tutto, Michele e Maria si preparano alla fuga

Pioggia di commenti positivi durante la messa in onda della fiction Storia di una famiglia perbene. Riuscirà questa volta Mediaset a trovare la serie dagli ascolti brillanti che manca ormai da tempo su canale 5? Potrebbero arrivare quei 4 milioni di spettatori che non si vedono da tempo nella prima serata di Mediaset con una fiction tutta italiana? Non ci resta che aspettare i dati auditel di oggi per scoprirlo ma intanto, possiamo raccontarvi quello che succederà nella seconda puntata di Storia di una famiglia perbene, in onda su Canale 5 il prossimo mercoledì. Il 10 novembre 2021, potremo seguire in prima serata la seconda puntata di Storia di una famiglia perbene, ritroveremo Maria e Michele, ribattezzati Romeo e Giulietta anche dal pubblico di Canale 5. E possiamo già dirvi che i due ragazzi non vivranno un momento semplice, anzi. Tutto inizierà con un evento che cambierà per sempre la vita della famiglia di Maria. I De Santis pagheranno per la loro onestà? Sembrerebbe proprio di si e a quanto pare, il fuoco sarà la causa della loro disgrazia. Ma scopriamo nel dettaglio le anticipazioni, con la trama della seconda puntata di Storia di una famiglia perbene, eccole per voi.

Storia di una famiglia perbene anticipazioni: la trama della seconda puntata in onda il 10 novembre 2021

1×02: Il rogo del peschereccio porta i De Santis sul lastrico: non possono pagare la scuola di Maria, che dovrà interrompere gli studi. Michele interviene, convincendo Maria ad accettare dei soldi che sono sì il frutto di affari illeciti, ma che almeno potranno essere utilizzati a fin di bene. Così i due ragazzi si riavvicinano, scoprendosi profondamente innamorati. Maria convince Michele a partecipare ad un provino canoro. Intanto ad Antonio viene rivelata la verità sul passato di suo padre, da sempre creduto onesto ed incorruttibile, ma che in realtà aveva un legame con gli Straziota. Quando scopre che anche Vincenzo si è avvicinato ai figli di Don Nicola, lo caccia di casa: il ragazzo, coinvolto in una brutta azione di contrabbando, getterà la famiglia nel dolore. Gli Straziota si mettono in affari con gli albanesi. Michele e Maria preparano una fuga verso Milano, dove Michele vuole una carriera nella musica. Ma il piano viene scoperto da Don Nicola.

Che cosa faranno Maria e Michele, riusciranno ad andare via per costruirsi un futuro diverso altrove, contando solo sulle loro forze oppure saranno condannati a restare a Bari, a vivere in un posto in cui le loro famiglie si odiano? Un posto in cui il loro amore, a quanto pare, non potrà mai sbocciare…Lo scopriremo il prossimo mercoledì su Canale 5.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".