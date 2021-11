Storia di una famiglia perbene anticipazioni: Maria e Michele divisi dal destino

Non sono riusciti a scappare insieme Maria e Michele. Ci avevano provato, avevano deciso di lasciarsi alle spalle il contrabbando, Bari Vecchia, le loro famiglie e anche la scuola. Per Maria nulla contava di più che il ragazzo che ama. Le cose però sono andate in modo diverso e anche se Michele non lo sa, Maria è stata chiamata a una scelta davvero difficile. Cosa accadrà ora? Lo scopriamo con le anticipazioni della terza e penultima puntata di Storia di una famiglia perbene in onda la prossima settimana su Canale 5. Il terzo episodio della fiction andrà in onda il 17 novembre 2021 e stando a quello che ci rivelano le anticipazioni, sette anni dopo, Maria e Michele si incontreranno di nuovo. Michele è stato costretto a tornare, ad aiutare suo padre con il traffico di droga ma non è mai stato un criminale, nel suo sangue scorre lo stesso sangue dei suoi familiari ma nel suo cuore, ci sono principi ben diversi. E’ chiaro ed evidente che Michele e Maria si amano ancora e anche Antonio lo sa bene. Sono passati sei anni è vero, ma Michele e Maria non hanno mai smesso di pensare a quelle promesse che si sono fatti e a quella nuova vita che li avrebbe dovuti attendere lontano dalla Puglia…

Storia di una famiglia perbene anticipazioni: la trama del 17 novembre 2021

Le anticipazioni dell’episodio 1×03: Sono passati quasi 7 anni: è il 1992 e Maria è all’ultimo anno di liceo divisa tra lo studio, il volontariato e la vita difficile al rione. Ha un nuovo amore, Alessandro, studente della Bari bene dallo spirito rivoluzionario. Michele, che era andato via per sfuggire al suo destino criminale, è costretto a ritornare a Bari. Don Nicola, infatti, è malato: ha in ballo un grosso traffico con gli albanesi che non devono saperlo fragile e vulnerabile, e crede che solo suo figlio minore sia in grado di portare a termine l’accordo con Kristi. Tutto il rione parla di questo ritorno, e Antonio è preoccupato che i due si rivedano: anche se Maria promette al padre che ciò non succederà, i due ragazzi si ritrovano alla festa del matrimonio di Giuseppe. Allora Antonio, infuriato, interviene.

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata della fiction di Canale 5 che sta davvero piacendo moltissimo al pubblico della rete. Non possiamo non citare Guseppe Zeno, che veste i panni di Antonio, e Simona Cavallari, nei panni di Teresa. Due interpretazioni strepitose che sono un valore più che aggiunto per la fiction di Canale 5.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".