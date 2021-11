Un professore anticipazioni: Simone ha un segreto come suo padre Dante

Anche voi siete stati conquistati dal metodo del professor Dante? Alessandro Gassmann è tornato protagonista con il suo ruolo nella nuova fiction di Rai 1 Un professore. E il pubblico ha molto apprezzato la storia raccontata nella serie anche se diciamolo, non si tratta di un prodotto che spicca per originalità. Già in passato avevamo visto cose molto simili, ci viene in mente l’amatissima serie I Liceali su Canale 5, con uno strepitoso Giorgio Tirabassi ( dove tra l’altro una delle protagoniste era anche Claudia Pandolfi, anche lei una insegnante). In ogni caso Un professore è una serie gradevole che non aggiunge nulla di nuovo al panorama delle fiction, tra l’altro si tratta anche di una serie ispirata a una produzione spagnola, per cui neppure originale da questo punto di vista. Non aggiunge ma non toglie. E’ una serie come tante altre che però ha un cast di primo livello e anche per questo, è più che godibile. Ma passiamo alle anticipazioni per la seconda puntata di Un professore. Come avrete capito, tutti gli episodi della serie, si intitolano con il nome di un filosofo. Nella seconda puntata in onda il 18 novembre 2021, vedremo l’episodio dal titolo Kant e il quarto episodio dal titolo Platone. Avrete capito tra l’altro, che il nostro professore ha un rapporto complicato con suo figlio anche a causa di qualcosa accaduto nel passato. La famosa sera in ospedale in cui non si sa ancora che cosa successe, visto che Dante non ne ha mai parlato con suo figlio…E ora vediamo quello che succederà nella seconda puntata di Un professore, è forse arrivato il momento di conoscere la verità?

Un professore anticipazioni seconda puntata: la trama del 18 novembre 2021

Le anticipazioni per l’episodio dal titolo 1×03 Kant: Dante spiega alla classe Kant e la legge morale. Rivede Anita e le chiede di non raccontare a Manuel le circostanze in cui si conobbero, in quanto lui a Simone non ne ha mai parlato. Mentre Dante conosce Cecilia, la mamma di Aureliano e rappresentante dei genitori, rimanendone affascinato, Manuel si ritrova sempre più coinvolto con Sbarra, un piccolo malavitoso che vuole servirsi di lui. Ma non solo, il giovane infatti inizia una relazione con l’architetto che sta seguendo i lavori della scuola, tradendo quindi la sua fidanzata…Le anticipazioni dell’episodio 1×04 Platone: Dante cerca di scuotere Pin per invogliarlo ad uscire di casa e gli racconta il mito della caverna di Platone. Mentre alla classe spiega l’amore secondo il filosofo greco, alla lezione assiste anche Cecilia, che ne resta conquistata. Manuel riceve da Sbarra due incarichi: nascondere un’auto che scotta e spacciare. E’ abbastanza chiaro che Simone stia nascondendo un segreto. O forse non ne parla perchè ancora neppure lui sa che cosa prova. Ma quello che sente per Manuel, non è solo una amicizia…

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Un professore che ci aspetta su Rai 1 la prossima settimana con due nuovi episodi in prima serata e in prima visione.

