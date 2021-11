Storia di una famiglia per bene ultima puntata: Michele in pericolo, Maria confessa tutto

Ultima attesissima puntata la prossima settimana per Storia di una famiglia per bene. Che cosa succederà tra Maria e Michele, alla fine questa storia d’amore contrastata, nascerà? Maria e Michele potranno stare insieme anche se le loro famiglie da sempre si fanno la guerra? Lo scopriamo con le anticipazioni per la quarta e ultima puntata di Storia di una famiglia per bene in onda il prossimo mercoledì su Canale 5. Nel quarto episodio di questa prima stagione della serie, vedremo come molte cose per Bari e Bari vecchia cambieranno. L’arrivo del padre di Alessandro, uomo tutto d’un pezzo sta cambiando moltissimo le cose. Sono finiti i tempi in cui gli Straziota potevano fare il buono e il cattivo tempo. Maria ci ha provato a dimenticare Michele, a stare lontano da lui, pur sapendo che il giovane non è fatto della stessa pasta della sua famiglia. E anche se cerca di stare vicino ad Alessandro, nel suo cuore c’è spazio solo per Michele. Perchè Maria sa che quella lettera, scritta solo per salvare suo padre, ha cambiato il corso della loro vita. Che cosa farà Maria, dirà finalmente dopo sei anni a Michele che quel giorno non è scappata con lui solo perchè suo padre aveva minacciato di fare uccidere la sua famiglia? Non ci resta che scoprire i dettagli con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della quarta puntata in onda il 24 novembre 2021. Per il gran finale manca davvero pochissimo!

Storia di una famiglia per bene anticipazioni ultima puntata: il finale

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata 1×04: nonostante il grande dolore per la morte di Gaetano, all’esame di maturità Maria senza problemi riesce a dimostrare il suo valore. Alessandro la invita al mare, per trascorrere qualche giorno nella villa di famiglia: Maria è combattuta, turbata dal ritorno di Michele, ma decide di seguire Alessandro dietro consiglio della nonna. Maria ci sta provando in tutti i modi nel suo cuore, c’è solo Michele, questo nessuno potrà mai cancellarlo. Intanto il Colonnello Zarra sta rivoluzionando il quartiere, cercando di fare pulizia dalla rete criminale: per prima cosa incastra uno stretto collaboratore della famiglia Straziota, costringendolo a parlare. Maria durante il soggiorno in villa è costretta a subire le angherie ed i dispetti degli amici di Alessandro. Michele, pressato da Maddalena, si allontana da lei e corre da Maria per avvertirla dei cambiamenti nel quartiere e per dirle che è pronto a proteggerla in qualsiasi momento. Una volta ritrovatisi, Maria confessa a Michele che è stato suo padre, Nicola Straziota, ad obbligarla sette anni prima a rinunciare a lui costringendola a scegliere tra la vita del padre Antonio e la fuga insieme. Questo potrebbe davvero cambiare tutto visto che Michele, per l’ennesima volta, capirà come la sua famiglia ha ostacolato ogni sua ambizione. Voleva solo fare musica e vivere insieme a Maria, la ragazza che amava ma non ha potuto farlo. E’ arrivato il momento di dire per sempre addio ai suoi genitori e ai suoi fratelli o potrebbe essere troppo tardi?

