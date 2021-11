Un professore anticipazioni: Manuel si mette nei guai, Simone soffre ancora

E’ chiaro davvero a tutti che nel cuore di Simone ci sia un gran tormento, quello di essersi innamorato di Manuel e di non avere il coraggio o la forza per dichiarare i suoi sentimenti. Simone soffre moltissimo e lo ha dimostrato anche sfogandosi contro la macchina che il suo amico avrebbe dovuto modificare. Ora però Manuel ha una settimana per preparare una macchina che è stata distrutta, come farà? Lo scopriamo con le anticipazioni per la terza puntata di Un professore in onda il prossimo giovedì su Rai 1. Continua la serie che ci mostrerà tra le altre cose anche l’avvicinamento tra Dante e la madre di Manuel. Il caro professore non sa che cosa sia l’amore lo ha rivelato proprio alla donna nell’ultima puntata. Da troppo tempo non prova questo genere di sentimento nel suo cuore. E forse non riesce neppure a dimostrare tutto l’amore che prova a suo figlio Simone perchè alla base di questo rapporto c’è un segreto che ci porta proprio a quel giorno in ospedale. Nessuno sa che cosa è successo, nessuno sa perchè Dante non ne vuole parlare. Lo scopriremo nella prossima puntata? Vediamo intanto le anticipazioni del 25 novembre 2021, su Rai 1 ci aspetta il terzo appuntamento con il quinto e il sesto episodio di Un professore.

Un professore anticipazioni: la trama del 25 novembre 2021

Le anticipazioni dell’episodio 1×05 Aristotele: Dante tiene una lezione sulla felicità in Aristotele e chiede ad ognuno di scrivere su un biglietto cosa sia la felicità. Fuori da scuola, continua il corteggiamento con Cecilia, mentre Anita riceve le attenzioni galanti di Ettore, il suo ex. Mentre Dante con uno stratagemma fa uscire da casa Pin, Sbarra fa picchiare Manuel per il ritardo nel riconsegnare l’auto. Simone non si è reso forse conto di quanto le sue azioni avrebbero avuto delle conseguenze sul suo amico visto che Manuel adesso, è davvero nei guai e solo per colpa sua…

Le anticipazioni dell’episodio 1×06 Giordano Bruno: Anita è molto grata a Dante per come sta cercando di aiutare Manuel e lo bacia. Convinto che Simone e Manuel non dicano la verità, Dante porta la classe a Campo de’ Fiori dove tiene una lezione su Giordano Bruno che per la verità sacrificò la vita. Il Professore va poi a trovare Mimmo, suo studente di Torre del Greco finito in prigione. Tra i due c’è ancora un legame molto forte e Mimmo sa che il professore è una delle poche persone sulle quali può contare. Dante inizia a provare qualcosa per Anita. Sarà amore questa volta?

Appuntamento a giovedì prossimo su Rai 1 con la terza puntata di Un professore che ci aspetta come sempre alle 21,30 in prima serata.

