Blanca anticipazioni: chi ha ucciso davvero la sorella di Blanca?

E’ andata in onda ieri la prima puntata di Blanca e il pubblico di Rai 1 è impazzito. Una più che strepitosa interpretazione della bravissima Maria Chiara Giannetta con al suo fianco un bravissimo Giuseppe Zeno. Un lavoro di squadra perfetto per la nuova fiction di Rai 1 moderna, intrigante, divertente. C’è tanta auto ironia, tanto dinamismo, musiche perfette, fotografia e regia da 10 e lode. Un vero e proprio gioiellino per la nostra rete. E allora, a proposito di Blanca, che cosa succederà nella seconda puntata di questa fiction, quando la ragazza incontrerà il padre dell’uomo che crede abbia ucciso sua sorella? Qual è la verità dietro a questa storia? Dalle anticipazioni sappiamo che ci sarà molto da dire anche sul passato di Blanca e nulla sarà scontato! E allora iniziamo proprio con la trama della seconda puntata di Blanca in onda il 29 novembre 2021. Blanca tornerà in commissariato, dopo aver conquistato la fiducia da parte dei suoi colleghi. Colleghi che però non sono stati del tutto sinceri con lei, Liguori ad esempio, non le ha detto di avere un figlio e forse anche una moglie a quanto pare…

Blanca anticipazioni: la trama della seconda puntata 29 novembre 2021

Le anticipazioni dell’episodio 1×02 Fantasmi: Il corpo del sedicenne Camillo viene ritrovato in un antico palazzo nobiliare. Il caso interessa da vicino Liguori, l’affascinante collega di Blanca: lo stabile appartiene alla sua famiglia e vi sono legati ricordi dolorosi per lui. Il sospettato è proprio lo zio di Liguori: Blanca cerca la verità, mentre prova a stare vicino a Lucia ed è divisa tra Liguori e Nanni. Il giovane chef infatti sembra aver fatto breccia nel cuore di Blanca che se la dovrà vedere anche lei con i fantasmi del passato visto che il padre del ragazzo che lei ha accusato di essere l’assassino di sua sorella sta cercando la verità su quella storia, sempre convinto del fatto che suo figlio fosse innocente.

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Blanca che ci aspetta lunedì prossimo su Rai 1 con un imperdibile secondo episodio!

