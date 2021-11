Storia di una famiglia perbene: possibile una seconda stagione dopo il finale?

Storia di una famiglia perbene 2 si farà? Se lo chiedono praticamente dalla mezzanotte di ieri tutti i telespettatori che hanno seguito in modo appassionato la prima stagione della serie che si è chiusa con un’ultima puntata che ha lasciato un po’ l’amaro in bocca a tutti. Come saprete, la fiction di Canale 5 si ispira al romanzo di Rosa Ventrella, uscito nel 2018 che al momento, non ha avuto nessun sequel. Tutto potrebbe quindi accadere, potrebbe anche uscire un nuovo libro che permetterà agli sceneggiatori di scrivere una seconda stagione di Storia di una famiglia perbene e se non succedesse, qualora si volesse dare una continuazione diversa a questa vicenda, si potrebbe comunque raccontare tanto. L’ultima puntata di Storia di una famiglia Perbene infatti, si è chiusa lasciando un po’ tutti insoddisfatti. Non c’è stato un lieto fine per Maria e per Michele, che non erano neppure insieme nell’ultima scena della fiction. Il ricordo del dolcissimo amore che hanno da sempre vissuto è infatti nel cuore e nella memoria di Maria, che ha ricordato il suo Michele, con la bella canzone che ha accompagnato la loro infanzia.

In una ipotetica seconda stagione di Storia di una famiglia perbene, sono davvero tante le cose che potrebbero succedere. In primis, si potrebbe capire che cosa ne è stato del padre di Maria: Antonio è ancora vivo oppure no? Il padre della giovane Malacarne, sul finale ha finalmente capito che avrebbe dovuto fidarsi di Michele, che anche se in lui correva lo stesso sangue degli Straziota, il ragazzo è sempre stato diverso, forse anche grazie all’amore che ha provato sin da piccolo per Maria. Antonio però da uomo burbero e severo quale è sempre stato, non ha mai dato una possibilità a Michele, condannando tra l’altro anche suo figlio alla morte. Non c’è tempo però per pensare al passato: Maria adesso spera che suo padre possa salvarsi, succederà?

Qui il riassunto dell’ultima puntata

Storia di una famiglia perbene 2: Michele e Maria, che ne sarà di loro?

In una ipotetica seconda stagione della serie, si potrebbe quindi capire che cosa succederà a Michele e a Maria. Molti spettatori immaginano che Michele alla fine, visto il prezioso aiuto che ha dato ai carabinieri, non pagherà con il carcere ma avrà modo di collaborare e magari anche stare al fianco di Maria. Una vita però che sarà sempre legata in qualche modo alla sua famiglia, visto che suo padre è ancora libero, essendo scappato. Per Maria e Michele ci sarà quindi un futuro insieme ancora pieno di ostacoli?

Storia di una famiglia perbene: cosa ci dicono gli ascolti?

Gli ascolti delle prime due puntate della serie sono stati in linea con quello che Mediaset si aspettava. Non sono ascolti da record, come quelli che la Rai ottiene facilmente con tutti i suoi prodotti ma sono ascolti validi per Canale 5, ascolti che lasciano quindi pensare anche a una ipotetica seconda stagione.

Simona Cavallari parla di una ipotetica seconda stagione

Intervistata dai colleghi di Fanpage, Simona Cavallari, che nella serie interpreta Teresa, la mamma di Maria, spiega: “Ci sarà un finale a sorpresa e sicuramente l’evoluzione del personaggio, rispetto a questo finale, potrebbe essere interessante.“

E ancora: “ Poi, tieni conto che sono diventata amica dell’attrice che interpreta mia madre, ci sentiamo quasi tutti i giorni. Anche i ragazzi tra di loro si vedono spesso. Si sono creati tanti legami su questo set, forse perché abbiamo iniziato in quarantena. Eravamo tutti lontani da casa e ognuno solo nella propria casetta a Monopoli. Appena hanno aperto, è esplosa la voglia di condividere. Stavamo sempre insieme, non andavamo mai a dormire anche se dovevamo svegliarci alle 6. Questo forse è anche il segreto del successo della serie, lavoravamo con amore, con gioia. Se tornassimo in Puglia, sarebbe bello.“

Nulla di confermato quindi ma tanta voglia di dare al pubblico anche una seconda stagione della serie. Per cui non ci resta che aspettare una conferma ufficiale o una smentita!

